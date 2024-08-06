06.08.2024, 07:41
В Ласнамяэ молодая автоледи на BMW врезалась в ограждение: двое в больнице(15)
ФОТО: | Delfi Meedia
5 августа в столичном районе Ласнамяэ произошла авария с участием BMW.
По сообщению полиции, авария произошла в 15:22 на перекрестке улиц Паэкааре и Паэ.
21-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля марки BMW X1 съехала с дороги и врезалась в дорожное ограждение. Пассажиры - 18-летняя и 22-летняя девушки - были доставлены в больницу.
Еще одно ДТП в Ласнамяэ произошло на улице Лийкури, у дома 62.
В 19:03 31-летняя женщина на автомобиле Kia Sportage сбила 11-летнюю девочку на велосипеде, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу. Девочка была доставлена в больницу.
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