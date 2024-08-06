В Ласнамяэ молодая автоледи на BMW врезалась в ограждение: двое в больнице

По сообщению полиции, авария произошла в 15:22 на перекрестке улиц Паэкааре и Паэ.

21-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля марки BMW X1 съехала с дороги и врезалась в дорожное ограждение. Пассажиры - 18-летняя и 22-летняя девушки - были доставлены в больницу.

Еще одно ДТП в Ласнамяэ произошло на улице Лийкури, у дома 62.

В 19:03 31-летняя женщина на автомобиле Kia Sportage сбила 11-летнюю девочку на велосипеде, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу. Девочка была доставлена в больницу.

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