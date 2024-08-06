АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: болеем за эстонского волейбольного тренера и смотрим яркие четвертьфинальные матчи в баскетболе

Главное событие дня

В мужском баскетболе состоится четыре четвертьфинала. Греция сыграет с Германией (12:30), Сербия с Австралией (15:30). Вечером Франция сразиться с Канадой (19:30), а Леброн Джеймс и компания сыграют с Бразилией (22:30).

А что еще?

Четвертьфиналы по водному поло у женщин: Канада – Испания, Нидерланды – Италия, Австралия – Греция и Венгрия – США и четвертьфиналы в женском волейболе: Китай – Турция, Бразилия – Доминиканская республика, США – Польши, а также Италии – Сербии.

Четвертьфиналы и в мужском и женском пляжном волейболе, где женская швейцарская команда под руководством эстонского тренера Риво Весика сыграет с командой США (23:00).

Соревнования по парк-скейтбордингу среди женщин, где выступят все три медалистки Токио: Сакура Йосодзуми (22 года), Кокона Хираки (15) и Скай Браун (15).

В боксе пройдет финал у женщин в весе до 60 кг и полуфиналы в весовой категории до 71 кг у мужчин и до 50 кг у женщин.

Все об Олимпиаде - новости , расписание , медали , результаты .