Скандальная экс-российская легкоатлетка на Олимпиаде в Париже: тема Украины меня раздражает, я не могу насладиться соревнованиями

Куличенко, которая ранее выступала под нейтральным флагом, в 2019 году получила кипрское гражданство благодаря отцу-бизнесмену. Для получения кипрского паспорта необходимо инвестировать миллионы в экономику страны, что и сделал отец Куличенко на Кипре.

После Олимпиады у Куличенко спросили, кем она себя считает - россиянкой или киприоткой. „Я представляю Кипр, но я из России. Не собираюсь это скрывать, это очевидно. Но ценю всё, что Кипр делает для меня. Так что я невероятно благодарна ему. Но не скрываю какие-то вещи. Всё это — часть меня. Обе страны в моём сердце и душе“, — сказала 22-летняя прыгунья в высоту.

Отвечая на вопрос портала Sport 24 о жестокой агрессивной войне, развязанной Россией в Украине, Куличенко сказала: „Я не несу ответственность за действия стран. Это политика. И я не понимаю, почему люди пытаются вовлечь политику в спорт. Мы живем в безумном мире. Я думаю, что Олимпиада – отличное место, где можно абстрагироваться от этого и не думать об этом. Но люди все равно пытаются вовлечь политику во все. И это раздражает. Мы не можем насладиться соревнованиями из-за подобного“.

Ранее также появилась информация, что у Куличенко есть аккаунт в сервисе OnlyFans, где выложен контент с обнаженной спортсменкой.

В интервью Sports спортсменка отметила, что не обращает внимания на подобные слухи: „Я взрослый и уверенный в себе человек. Такая откровенная ерунда не может меня смутить. Была неприятная ситуация, но я быстро переключилась и сосредоточилась на соревнованиях. Еще раз доказала свою силу“. Куличенко добавила, что не знает, кто распространяет подобные слухи, называя их полным бредом. По ее словам, она никогда не имела аккаунта на OnlyFans и не собирается заводить его в будущем.

Украинка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Париже, а украинка Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль.