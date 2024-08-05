ВИДЕО | Шведский легкоатлет установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024

Арман Дюплантис одержал уверенную победу в олимпийском турнире с результатом 6,25 м. Рекордную высоту он взял с третьей попытки.

Он превзошел собственный рекорд (6,24), установленный 20 апреля на этапе „Бриллиантовой лиги“ в в китайском Сямыне.

Серебро завоевал американец Сэм Кендрикс, взявший высоту 5,95 метра, а бронза досталась представителю Греции Эммануилу Каралису (5,90 м).

Дюплантису 24 года, он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира в прыжках с шестом.

Ему также принадлежит мировой рекорд в помещениях – 6,22 м.

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