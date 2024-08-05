ОИ-2024 | Эстонская наездница, вошедшая в историю, не смогла завершить выступление из-за страха лошади перед водой
На соревнованиях по конному спорту эстонская наездница Ми Реландер не смогла преодолеть квалификацию в конкуре из-за страха лошади перед водой.
В понедельник в Париже эстонский спорт вошел в историю. Впервые спортсменка из Эстонии участвовала в соревнованиях по конкуру. Ранее Дина Эллерман представляла нашу страну на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по выездке, где заняла 49-е место со своей лошадью Донной Анной.
Сегодня в Париже во время квалификационных соревнований по конкуру определились 30 лучших наездниц, которые выступят в финале во вторник. Эстонию в конном спорте представляла наездница Ми Реландер со своей лошадью по кличке Эксперт.
Реландер и Эксперт преодолели первые три препятствия, но... Было известно, что лошадь боится воды, и Эксперт действительно остановился перед водным препятствием. На этом соревнования для нашей спортсменки закончились. Ми Кайсла Катарина Реландер помахала зрителям и покинула площадку.
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