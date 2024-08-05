ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (894-й день) | CБУ заявила о раскрытии „масштабной агентурной сети“ ФСБ, которая готовила удары по шести регионам Украины

Губернатор Белгородской области ночью 5 августа сообщил, что ВСУ нанесли удар по Шебекино. Пострадала мирная жительница — женщину с баротравмой доставили в больницу. В трех многоквартирных домах повреждено остекление, во дворе одного их них от прилета снаряда загорелись четыре автомобиля.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 5 августа российские войска атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО, как утверждается в сообщения, сбили все 24 дрона-камикадзе. Беспилотники сбили над Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областями. На восточных подступах к Торецку российские войска продвинулись в населенных пунктах Северное и Железное, пишет „Страна“ со ссылкой на украинский проект DeepState. Торецк — небольшой шахтерский город в Бахмутском районе Донецкой области Украины, в котором до войны проживали около 35 тысяч человек. В конце июня 2024 года российские войска начали массированное наступление в Торецкой агломерации.

Военная разведка Украины утверждает, что российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожен в результате удара ВСУ по военному аэродрому Морозовск в Ростовской области в ночь на 3 августа.

Служба безопасности Украины отчиталась, что раскрыла „масштабную агентурную сеть“ ФСБ, которая готовила удары по шести регионам Украины, искала места расположения ВСУ и собирала координаты о критической инфраструктуре. Согласно сообщению СБУ, задержаны девять человек, в том числе чиновница городского совета Днепра и руководительница отдела в Южненском горсовете в Одесской области.

Группа из 70 депутатов Европарламента потребовала от Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне после того, как она ослабила визовые требования к гражданам нескольких стран, в том числе России и Беларуси. Ранее власти Венгрии упростили условия въезда на территорию страны для россиян и белорусов. Теперь граждане России и Беларуси включены в программу так называемой „национальной карты“ (один из типов вида на жительство в Венгрии), которая позволяет устроиться на работу в любых отраслях и перевезти с собой семью.

Участник войны в Украине Ирек Магасумов, осужденный в Луганске за убийство 18-летней девушки, вернулся на фронт. По данным „Бизнес Online“, Магасумов вернулся в свое подразделение командиром батальона. До этого он был замкомандира бригады.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали Шебекинский городской округ. Ранены пять мирных жителей. В селе Нежеголь пострадали три человека: у мужчины и женщины баротравмы, у еще одного мужчины — слепое осколочное ранение поясницы. Кроме того, на участке дороги Белгород — Шебекино — Волоконовка дрон атаковал грузовой автомобиль, ранен мужчина — у него осколочные ранения головы, рук и ног.

Мать пианиста и антивоенного активиста Павла Кушнира Ирина Левина подтвердила „Медиазоне“, что он умер в СИЗО-1 в Биробиджане. „Мне сообщил следователь ФСБ Биробиджана. 28 июля этого года. От голодовки“, — рассказала она.

Райффайзенбанк объявил, что с 26 июля приостановил открытие новых брокерских счетов физическим лицам. Такое решение банк объяснил предписанием Европейским центральным банком в адрес группы RBI Райффайзенбанк, в связи с которым Райффайзенбанк должен постепенно снизить объем операций на российском рынке.

Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. „Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальные пособия“.