Протесты и беспорядки в Британии: правительство собралось на экстренное заседание

В четверг Кир Стармер уже обсуждал беспорядки с высшими чинами полиции. В субботу состоялась встреча министров на эту тему.

„Но мы справимся с этой задачей“, — пообещал премьер, заверив, что места в тюрьмах будет достаточно и что те, кто устраивает погромы, „почувствуют всю силу закона“.

Отвечая на вопрос, достаточно ли в Великобритании судов и тюремных камер для вынесения приговоров в связи с продолжающимися беспорядками, Стармер ответил, что он „в ужасе“ от того, что правительство оказалось в таком положении.

Было также решено, отметил премьер-министр, что закон должен применяться „как онлайн, так и оффлайн“. То есть, к людям, совершающим преступления в Интернете, будут относиться так же, как и ко всем остальным.

После заседания премьер-министр Кир Стармер заявил, что на нем был согласован ряд действий, в том числе создание в полиции „постоянной армии“ специалистов, которые будут разбираться с подобными инцидентами.

На заседании комитета в понедельник, в котором приняли участие соответствующие министры и представители полиции, правительству предоставили свежие данные о беспорядках в выходные и ответных мерах в ближайшие дни.

В заседаниях принимают участие министры, главы департаментов госслужбы, представители полиции, разведслужб и все те, чье присутствие премьер-министр считает необходимым. Конкретный состав комитета определяется тем, какую именно экстренную ситуацию решено обсудить.

„КОБРА“ расшифровывается как „Комната „А“ заседаний кабинета министров“ (Cabinet Office Briefing Room A). Так называется чрезвычайный правительственный комитет, который собирается лишь в самых экстренных случаях.

За выходные полиция арестовала более 150 человек, и это число, скорее всего, продолжит расти. Ранее власти сообщили, что в тюрьмах зарезервировано „достаточное количество“ мест для нарушителей общественного порядка.

Министр внутренних дел Иветт Купер сказала, что очевидно существуют „проблемы с социальными сетями“, которые, по ее выражению, действуют как ракетный двигатель, способствующий распространению дезинформации и организации актов насилия.

„Компании социальных сетей должны взять на себя определенную ответственность; мы также должны обеспечить, что преступная деятельность в сети преследуется“, — сказала она в интервью Би-би-си.

„Я не буду стесняться назвать происходящее тем, чем оно является: ультраправым бандитизмом“, — заявил, в свою очередь, Стармер.

Беспорядки продолжаются

В воскресенье вечером в Ротерхэме группа демонстрантов численностью порядка 700 человек собралась у гостиницы Holiday Inn Express, где, в том числе, размещаются просители убежища, ожидающие решения по своим делам.

В гостинице были разбиты окна, протестующие подожгли мусорные баки

По меньшей мере десять полицейских получили ранения после того, как участники демонстрации забросали полицейских досками и облили из огнетушителей.

Сотрудники и постояльцы отеля, как сообщается, были страшно напуганы, но о каких-либо телесных повреждениях не сообщалось. Глава Южного Йоркшира Оливер Коппард сказал, что в отеле во время нападения находилось 240 человек. По его словам, постояльцев-мигрантов удалось эвакуировать в безопасное место.

„Просители убежища столкнулись с насилием и преследованиями в своих странах и в результате приехали сюда, а теперь столкнулись с насилием и здесь. Не могу себе представить, в каком ужасе они были“, — сказал он Би-би-си.

Еще одна гостиница Holiday Inn Express в Тамворте в графстве Стаффордшир также подверглась нападению: в здании разбили окна и бросили внутрь бутылки с зажигательной смесью. Один полицейский получил ранения. В Мидлсбро протестующие били стекла в домах и машинах и бросали в полицейских все, что попадало под руку.