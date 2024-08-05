ФОТО | Сборная Эстонии по крикету победила в финале Кубка Балтии

„В крикетном матче победа, обеспеченная за три мяча до конца игры, – это не совсем то же самое, что победный бросок на последней секунде при игре в баскетбол, но, с точки зрения напряжения и накала эмоций, ситуации всё же вполне сравнимы“, – прокомментировал член правления Эстонской ассоциации крикета Март Таммоя и добавил, что именно такие моменты вдохновляют сегодняшних игроков и привлекают новых поклонников этого вида спорта, который, как известно, уже будет входить в программу следующих Олимпийских игр.

В день открытия проводившегося в игровом формате T20 турнира на кубок стран Балтии эстонская сборная победила сборную Латвии со счётом 166:95 и сборную Литвы со счётом 228:41, в матчах с литовской и латвийской сборными победила также команда Marylebone Cricket Club из Лондона, чья история начитывает уже более 200 лет. В матче за третье место сборная Латвии победила сборную Литвы.

Члену сборной Эстонии Сахилу Чаухану с июня нынешнего года принадлежит мировой рекорд – в игре против сборной Кипра, проводившейся в формате Т20, он набрал сто очков всего за 27 мячей. Чаухан также побил державшийся пять лет мировой рекорд в Т20 среди мужчин, набрав 18 очков за 41 мяч.

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