ФОТО | Сборная Эстонии по крикету победила в финале Кубка Балтии
В минувшие выходные на крикетной площадке в Тискре состоялся турнир Baltic Cup 2024, в котором с незначительным перевесом 164:160 победила сборная Эстонии, обыгравшая в финале представительскую команду Мерилебонского крикетного клуба, являющегося родоначальником крикета, причём нашей команде удалось обойти соперников всего за три мяча до конца игры.
„В крикетном матче победа, обеспеченная за три мяча до конца игры, – это не совсем то же самое, что победный бросок на последней секунде при игре в баскетбол, но, с точки зрения напряжения и накала эмоций, ситуации всё же вполне сравнимы“, – прокомментировал член правления Эстонской ассоциации крикета Март Таммоя и добавил, что именно такие моменты вдохновляют сегодняшних игроков и привлекают новых поклонников этого вида спорта, который, как известно, уже будет входить в программу следующих Олимпийских игр.
В день открытия проводившегося в игровом формате T20 турнира на кубок стран Балтии эстонская сборная победила сборную Латвии со счётом 166:95 и сборную Литвы со счётом 228:41, в матчах с литовской и латвийской сборными победила также команда Marylebone Cricket Club из Лондона, чья история начитывает уже более 200 лет. В матче за третье место сборная Латвии победила сборную Литвы.
Члену сборной Эстонии Сахилу Чаухану с июня нынешнего года принадлежит мировой рекорд – в игре против сборной Кипра, проводившейся в формате Т20, он набрал сто очков всего за 27 мячей. Чаухан также побил державшийся пять лет мировой рекорд в Т20 среди мужчин, набрав 18 очков за 41 мяч.
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