Полиция разыскивает ушедшую из семейного детского дома 16-летнюю девушку

Информация о покинувшей семейный дом девушке поступила в полицию вчера, 4 августа, во второй половине дня. Сотрудники сообщили, что Маарья должна была вернуться домой в воскресенье в 18:00, но до сих пор не пришла. Телефон девушки выключен.

Когда она вышла из дома, то была одета в темную одежду. У нее темные волосы, которые она обычно собирает в хвост. Девушка имеет среднее телосложение, рост около 165 см.

Полиция связалась как с персоналом семейного дома, так и с находящимися там детьми, никто из них не знает, где может быть Маарья. Установление местонахождения девушки продолжается.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Маарьи, сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.

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