ЕС ввел санкции против 28 человек за репрессии в Беларуси

Под ограничительные меры попала „группа давних сторонников“ правителя Беларуси Александра Лукашенко. В их числе - гендиректор госагентства БелТА Ирина Акулович, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Никита Рачиловский и экс-руководитель пресс-службы Лукашенко - Дмитрий Жук, пишет DW.com.

„Эти пропагандисты режима сознательно предоставляли белорусской общественности ложную информацию о репрессиях, осуществляемых государственными органами, распространяли дезинформацию, подготовленную как белорусскими, так и российскими властями, и разжигали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу“, - уверены в Брюсселе.

Представители МВД и судебной системы - под санкциями

В перечень также включены два заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси и ряд представителей судебной системы, выносивших „политически мотивированные приговоры“, говорится в заявлении пресс-службы. Кроме того, ограничительные меры применены к некоторым руководителям тюрем и следственных изоляторов. ГУБОПиК - один из основных органов, ответственных за политические преследования в Беларуси, напомнили в Евросоюзе.

У фигурантов списка замораживаются активы; гражданам и компаниям ЕС запрещено вести с ними операции. Физлицам запрещен въезд в ЕС.

Санкции введены в преддверии четвертой годовщины выборов 2020 года

Штрафные меры введены в преддверии четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Совет ЕС 29 июня уже ужесточал санкции в отношении Минска. Рестрикции были зеркальным отражением ряда ограничительных мер, действующих в отношении РФ, и решали проблему обхода санкций, связанную с высокой степень интеграции российской и белорусской экономики.