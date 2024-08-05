ОИ-2024 | Серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Хейки Наби встретится в первом раунде с азербайджанским атлетом

Соревнования по греко-римской борьбе в супертяжелой весовой категории среди мужчин начнутся в 16:00 по эстонскому времени.

Первым соперником Наби станет азербайджанец Сабах Шариати. 39-летний Наби и 35-летний Шариати уже встречались дважды. Эстонский борец проиграл ему со счетом 3:4 на чемпионате Европы 2014 года, а Наби победил его со счетом 2:1 на этапе Гран При в 2019 году.

Шариати - бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и серебряный призер прошлогоднего чемпионата Европы.

Победитель этого поединка в четвертьфинале встретится с румыном Алином Киурариу или казахстанским борцом Алимханом Сыздыковым.

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