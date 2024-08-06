Нож и газовый баллончик. Одна из первых попыток ограбить банк в Латвии: как это было
Начало июля 1992 года в Латвии было тревожным — в озере Звиргзду было найдено тело утонувшего кинооператора Юриса Подниекса, шли переговоры о выводе российской армии из Латвии, Латвийское телевидение объявило, что начнет показывать сериал „Бордертаун“. В этом потоке событий совершенно незамеченным осталось довольно необычное для Латвии того времени преступление - попытка ограбления банка.
Главный герой этой истории Улдис (фамилию Delfi решил не публиковать) родился в 1957 году в Алуксне. Еще при советском режиме он был несколько раз судим за различные преступления. В 1978 году Улдиса приговорили к одному году лишения свободы за мошенничество, в 1984 году он сел в тюрьму „за уклонение от лечения венерического заболевания и возможное заражение другого человека“, пишет Rus.delfi.lv.