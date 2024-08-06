За рубежом
06.08.2024, 09:36

Нож и газовый баллончик. Одна из первых попыток ограбить банк в Латвии: как это было

 
ФОТО: Fоtо: Viktors Ļisicins/Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

Начало июля 1992 года в Латвии было тревожным — в озере Звиргзду было найдено тело утонувшего кинооператора Юриса Подниекса, шли переговоры о выводе российской армии из Латвии, Латвийское телевидение объявило, что начнет показывать сериал „Бордертаун“. В этом потоке событий совершенно незамеченным осталось довольно необычное для Латвии того времени преступление - попытка ограбления банка.

Главный герой этой истории Улдис (фамилию Delfi решил не публиковать) родился в 1957 году в Алуксне. Еще при советском режиме он был несколько раз судим за различные преступления. В 1978 году Улдиса приговорили к одному году лишения свободы за мошенничество, в 1984 году он сел в тюрьму „за уклонение от лечения венерического заболевания и возможное заражение другого человека“, пишет Rus.delfi.lv.

Как свидетельствуют материалы уголовного дела из Латвийского государственного архива, в начале 1990-х годов у Улдиса накопились долги (около 5000 долларов США), и от этой проблемы он решил избавиться, ограбив банк. Банк для ограбления он выбрал достаточно легко - Rīgas Komercbanka в начале 1990-х годов был вторым по величине частным банком в Латвии с несколькими филиалами, В 1991 году его оборот составил около десяти миллиардов рублей.

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