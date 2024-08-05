Ольга Штраубе: поменяем плохого Путина на хорошего, вот и родится новая Россия!

1 августа случилось то, о чем мечтали многие, что казалось нереальным: помимо Эвана Гершковича, Пола Уилана, Рико Кригера и других граждан зарубежных стран, в случае которых считалось, что их страны помогут им выбраться из российских тюрем, были освобождены и российские политзаключенные. Когда объявили приговоры Владимиру Кара-Мурзе и Илье Яшину, мало кто верил, что они выйдут из тюрьмы живыми. Да, можно питать надежды, что русский народ силой выгонит кремлевского диктатора вон, надо только подождать. Подождать, пока русский народ восстанет, доведенный до последней точки. Но этого не случится примерно никогда. Можно надеяться, но реальность иная.