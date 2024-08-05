Ольга Штраубе: поменяем плохого Путина на хорошего, вот и родится прекрасная Россия!

1 августа случилось то, о чем мечтали многие, что казалось нереальным: помимо Эвана Гершковича, Пола Уилана, Рико Кригера и других граждан зарубежных стран, в случае которых считалось, что их страны помогут им выбраться из российских тюрем, были освобождены и российские политзаключенные. Когда объявили приговоры Владимиру Кара-Мурзе и Илье Яшину, мало кто верил, что они выйдут из тюрьмы живыми. Можно надеяться, что русский народ восстанет, доведенный до последней точки, и выкинет Путина из кремлевского окошка. Но этого не случится примерно никогда.