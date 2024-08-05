ОИ-2024 | Чемпион Токио-2020 за три дня до старта прыжков в высоту попал в больницу с подозрением на камни в почках

Действующего олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту госпитализировали с подозрением на камни в почках. В субботу он почувствовал острую боль в боку.

„За три дня до соревнований, ради которых я пожертвовал всем, я лежу в кровати, беспомощный, с температурой 38,8.

Сегодня (4 августа) я должен был выехать в Париж и начать свой путь к грандиозной мечте, но мне посоветовали отложить поездку на следующий день в надежде, что после небольшого отдыха этот кошмар кончится. Все, что мне остается, это ждать и молиться...

Я не заслуживаю всего этого. Я сделал все ради этой Олимпиады. Все. Я и правда этого не заслуживаю. Могу сказать наверняка: не знаю, как я туда доберусь, но я буду в [прыжковом] секторе и отдам все силы вплоть до последнего прыжка, каким бы ни было мое состояние. Клянусь вам и прежде всего самому себе!“ – написал 32-летний Тамбери в соцсети, опубликовав фото из больницы.

Все об Олимпиаде - новости , расписание , медали , результаты .