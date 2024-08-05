ОИ-2024 | Расмус Мяги вышел в полуфинал в беге на 400 метров с барьерами

В Париже состоялись предварительные забеги на 400 метров с барьерами, где первые 3 в каждом забеге (Q) и следующие 3 с лучшим временем (q) вышли в полуфинал, остальные с зачтенными результатами (Re) выходят в утешительный раунд.

Мяги участвовал в третьем предварительном забеге, который он выиграл (48,62). Американец Си Джей Аллен (48,64) стал вторым в этом забеге, а за ним следовал чемпион мира 2022 года бразилец Алисон дус Сантус (48,75).

Трехкратный чемпион мира Карстен Вархольм, завоевавший золото на Олимпийских играх в Токио, был самым быстрым в предварительных забегах (47,57).

Полуфиналы в этом виде программы пройдут 6 августа и начнутся в 20:35.

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