АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Смогут ли эстонские спортсмены выйти в финал, а Симона Байлз стать девятикратной олимпийской чемпионкой?

Следим за нашими спортсменами

Предварительные соревнования по бегу на 400 метров с барьерами запланированы на 11:05 по эстонскому времени. Расмус Мяги, занимающий шестое место в мировом рейтинге, выйдет на старт в третьем забеге. Первые 3 в каждом забеге (Q) и следующие 3 с лучшим временем (q) выходят в полуфинал, остальные с зачтенными результатами (Re) выходят в утешительный раунд. Для Расмуса Мяги Олимпийские игры в Париже - уже четвертые. Его дебют состоялся 12 лет назад в Лондоне, где он занял 27-е место. В Рио-де-Жанейро и Токио он выходил в финал, заняв шестое и седьмое места соответственно.

В 15:00 состоится квалификация в соревнованиях по конному спорту (личный конкур), где нашу страну будут представлять Ми Кайсла Катарина Реландер со своей лошадью по кличке Эксперт. Только 30 лучших всадников (включая всех, кто делит 30-е место) выходят в финал.

Борец Хейки Наби, который является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и двукратный чемпион мира, начнет свое выступление в 16:00. Эстонский борец встретится в 1/8 финала соревнований по греко-римской борьбе в супертяжелой весовой категории с представителем Азербайджана Сабахом Шариати.

А что еще посмотреть?

На площади Согласия будут разыграны первые медали в городских видах спорта. Финалы в баскетболе 3х3 начнутся в 21:00, куда может попасть Латвия, если обыграет в полуфинале Францию (19:00).

В спортивной гимнастике определятся обладатели наград в четырех видах, где в женской части программы выступит семикратная олимпийская чемпионка Симона Байлз из США, которая уже выиграла в Париже-2024 три золотые награды и имеет шансы стать самой титулованной спортсменкой нынешних Игр.

Легкоатлеты разыграют награды в четырех дисциплинах, а основной из них станут мужские прыжки с шестом, где выступит один из главных звезд этого вида спорта – швед Мондо Дюплантис, который в апреле обновил мировой рекорд (6 метров 24 сантиметра).