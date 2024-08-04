04.08.2024, 23:07
ОИ-2024 | Американец Лайлс опередил ямайца Томпсона на 5 тысячных секунды и выиграл стометровку
ФОТО: | Kanal 2
Американец Ноа Лайлс стал олимпийским чемпионом в беге на 100 метров среди мужчин. Ближайшего преследователя - ямайца Кишейна Томпсона - он обошел лишь на 0,005 секунды.
Лайлс провалился на старте и после первых 30 метров дистанции занимал последнее место, однако сумел ускориться на заключительной части спринтерской дистанции и финишировать раньше лидировавшего Томпсона. Чтобы определить победителя, судьям пришлось смотреть фотофиниш. По уточненным данным время Лайлса оказалось 9.784, а Томпсона - 9.789.
Бронза - еще у одного американца Фреда Керли. Олимпийский чемпион Токио - итальянец Ламонт Марсель Джейкобз - показал 5-й результат (9.85).
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