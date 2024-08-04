ОИ-2024 | Американец Лайлс опередил ямайца Томпсона на 5 тысячных секунды и выиграл стометровку

Лайлс провалился на старте и после первых 30 метров дистанции занимал последнее место, однако сумел ускориться на заключительной части спринтерской дистанции и финишировать раньше лидировавшего Томпсона. Чтобы определить победителя, судьям пришлось смотреть фотофиниш. По уточненным данным время Лайлса оказалось 9.784, а Томпсона - 9.789.