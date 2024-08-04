Теннисистки из России в нейтральном статусе завоевали серебро на Олимпиаде

Олимпийский турнир по теннису проходил на грунтовых кортах „Ролан Гаррос“. Если в одиночном разряде теннисистки из России выступили неудачно (Андреева выбыла после первого матча, Шнайдер - после второго), то в парном разряде у них получилось гораздо успешнее.

На пути к финалу Андреева и Шнайдер прошли соперниц из Австралии, Канады, Чехии и Испании. В финале против итальянок российские теннисистки уверенно взяли стартовый сет, но на большее их не хватило.

Итальянка Жасмин Паолини в этом сезоне доходила до финалов на „Ролан Гаррос“ и „Уимблдоне“, а теперь выиграла свой самый значимый титул в карьере. Паолини и Эррани принесли Италии первую золотую медаль Олимпийских игр.

17-летняя россиянка Мирра Андреева стала самым молодым призером теннисного турнира Олимпиады с 1992 года.

На парижской Олимпиаде спортсмены из России (как и из Беларуси) выступают в индивидуальном нейтральном статусе, их результаты не учитываются в медальном зачете.

МОК допустил на Олимпиаду-2024 15 атлетов из России. Андреева и Шнайдер стали первыми из россиян, кто выиграл на этих Играх медали.

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