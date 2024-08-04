ОИ-2024 | Тренировавшаяся в Таллинне Магучих выиграла золото в прыжках в высоту

Этой зимой Ярослава тренировалась в Таллинне, после чего установила мировой рекорд 2.10, побив „вечное“ достижение Стефки Костадиновой. На прошлых Олимпийских играх в Токио 19-летняя в то время уроженка Днепра также была одной из фаворитов турнира, но уступила россиянке Марие Ласицкене и Николе МакДермотт из Австралии.

Для большинства участниц финала непреодолимой стала высота в 1.98. На ней остановились в том числе и Геращенко с австралийкой Элеонор Паттерсон, которые разделили между собой бронзу. А вот Олислагерс и Магучих взяли эту высоту с первой попытки и продолжили соревноваться за золото. После того, как австралийка дважды сбила планку на 2.00, показалось, что Магучих выиграет турнир без единой помарки. Однако с третьей попытки Олислагерс взяла два метра и заставила фаворита соревнований состязаться на высоте 2.02. Но ни австралийке, которая преодолевала эту высоту лишь раз в жизни, на Олимпийских играх в Токио, ни Магучих 2.02 не покорились. В итоге по меньшему числу неудачных попыток олимпийской чемпионкой стала Ярослава Магучих. Свою заключительную попытку уже в ранге олимпийской чемпионки украинка перенесла на 2.04, но она также оказалась неудачной.