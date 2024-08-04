Вулкан Этна снова начал извергаться, на Сицилии нарушено авиасообщение

Огромный столб дыма поднимается на несколько километров, потоки лавы текут из кратера. Было нарушено авиасообщение на острове.

Международный аэропорт Катании, находящейся у подножия вулкана, ограничил количество рейсов до шести в час. Путешественников призывают заранее проверять, не перенесен ли их рейс.

Это уже четвертое извержение вулкана за последний месяц.

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