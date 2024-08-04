04.08.2024, 21:00
Вулкан Этна снова начал извергаться, на Сицилии нарушено авиасообщение
ФОТО: | AP
Крупнейший действующий вулкан Европы, расположенный на итальянском острове Сицилия, вновь начал извергаться, сообщает ERR со ссылкой на „Актуальную камеру“.
Огромный столб дыма поднимается на несколько километров, потоки лавы текут из кратера. Было нарушено авиасообщение на острове.
Международный аэропорт Катании, находящейся у подножия вулкана, ограничил количество рейсов до шести в час. Путешественников призывают заранее проверять, не перенесен ли их рейс.
Это уже четвертое извержение вулкана за последний месяц.
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