ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (893-й день) | Зеленский подтвердил, что Украина получила F-16. Прокуратура Украины проверяет факт убийства и расчленения военнопленного
Главные новости вокруг войны России и Украины на 4 августа 2024 года.
Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получили на вооружение первые американские истребители F-16.
Соответствующее видео президент Украины опубликовал в своих соцсетях.
Он поблагодарил партнеров из США, Дании и Нидерландов за поставки истребителей. Также президент отметил, что гордится украинскими пилотами, которые прошли обучение на F-16 и уже начали применять их в боевых целях.
„Желаю нашим Воздушным силам, всем нашим воинам чувствовать гордость украинцев нашей боевой авиацией и приносить Украине именно такие боевые результаты, которые приблизят нашу победу — наш справедливый мир для Украины“, — написал Зеленский.
По сведениям The Economist, Украина пока получила десять истребителей F-16, а до конца 2024 года в страну прибудут еще 20 самолетов американского производства. Остальные истребители, которые Украине обещали поставить Дания, Нидерланды и другие страны, будут поступать партиями в 2025 году. Всего ВСУ получит 79 истребителей.
Ранее о том, что в Украину прибыла первая партия F-16, сообщал Bloomberg 31 июля. Однако количество самолетов тогда не уточнялось.
Российская армия захватила село Новоселовка Первая в Донецкой области, утверждается в воскресной сводке Минобороны РФ. Также за минувшие сутки российские военные сбили украинский истребитель Су-27 и 162 дрона ВСУ, из которых 82 „вне зоны проведения специальной военной операции“ (то есть над территорией России), говорится в сводке.
Россияне достроили и запустили новую железную дорогу из Ростова в оккупированный Мариуполь через станции Гранитное и Маловодное. Об этом сообщает советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. „Это может кардинально изменить ситуацию на фронте из-за улучшения логистики россиян. И не говорит об „альтернативе Крымскому мосту“. Это самостоятельная автономная ветвь, которая сейчас имеет большую пропускную способность и мощность чем мост“, — заявил он.
Украинские беспилотники атаковали город Шебекино, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам чиновника, пять дронов нанесли удары по двум многоквартирным и двум частным жилым домам. В квартире одного из домов от полученных ран до приезда медиков умерла местная жительница. „Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей. Это невосполнимая утрата для всех нас“, — написал Гладков в своем телеграм-канале.
Офис генпрокурора Украины объявил о начале досудебного расследования из-за распространяемого в соцсетях фото, на котором, как утверждается, изображен убитый и расчлененный российскими солдатами военнослужащий ВСУ. Расследование ведется по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженным с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).
„Россия последовательно повторяет преступления нацистов, вызывающе демонстрируя полное пренебрежение ко всем нормам цивилизованного мира. Этот вопиющий случай — очередное напоминание, что террористический режим России — это зло. Зло должно быть наказано“, — заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.
Российские войска захватили пригороды Торецка и вышли к самому городу. Там продолжают оставаться тысячи мирных жителей.
Источник: Meduza
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