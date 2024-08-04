ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (893-й день) | Зеленский подтвердил, что Украина получила F-16. Прокуратура Украины проверяет факт убийства и расчленения военнопленного

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получили на вооружение первые американские истребители F-16.

Соответствующее видео президент Украины опубликовал в своих соцсетях.

Он поблагодарил партнеров из США, Дании и Нидерландов за поставки истребителей. Также президент отметил, что гордится украинскими пилотами, которые прошли обучение на F-16 и уже начали применять их в боевых целях.

„Желаю нашим Воздушным силам, всем нашим воинам чувствовать гордость украинцев нашей боевой авиацией и приносить Украине именно такие боевые результаты, которые приблизят нашу победу — наш справедливый мир для Украины“, — написал Зеленский.

По сведениям The Economist, Украина пока получила десять истребителей F-16, а до конца 2024 года в страну прибудут еще 20 самолетов американского производства. Остальные истребители, которые Украине обещали поставить Дания, Нидерланды и другие страны, будут поступать партиями в 2025 году. Всего ВСУ получит 79 истребителей.

Ранее о том, что в Украину прибыла первая партия F-16, сообщал Bloomberg 31 июля. Однако количество самолетов тогда не уточнялось.

Российская армия захватила село Новоселовка Первая в Донецкой области, утверждается в воскресной сводке Минобороны РФ. Также за минувшие сутки российские военные сбили украинский истребитель Су-27 и 162 дрона ВСУ, из которых 82 „вне зоны проведения специальной военной операции“ (то есть над территорией России), говорится в сводке.

Россияне достроили и запустили новую железную дорогу из Ростова в оккупированный Мариуполь через станции Гранитное и Маловодное. Об этом сообщает советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. „Это может кардинально изменить ситуацию на фронте из-за улучшения логистики россиян. И не говорит об „альтернативе Крымскому мосту“. Это самостоятельная автономная ветвь, которая сейчас имеет большую пропускную способность и мощность чем мост“, — заявил он.