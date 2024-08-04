Обострение на Ближнем Востоке: западные страны призывают своих граждан покинуть Ливан

Иран пообещал „жестоко отомстить“ Израилю, обвиняя его в смерти главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в среду. Израиль, как обычно, никак не комментировал убийство лидера группировки. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль понесет „суровое наказание“ за это убийство.

Убийство Хании поставило под удар переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

Хания, приехавший на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, был убит через несколько часов после того, как Израиль уничтожил старшего командира группировки „Хезболлы“ Фуада Шукра в Бейруте.

Западные чиновники опасаются, что Иран может нанести ответный удар по Израилю именно руками „Хезболлы“, которую давно поддерживает. А это наверняка повлечет серьезный ответ со стороны Израиля.

США и другие западные страны продолжают попытки снизить напряженность в регионе с помощью дипломатии.

Однако США, Великобритания, Швеция, Франция, Канада и Иордания призвали своих граждан как можно скорее покинуть Ливан. В единственном международном аэропорту страны в Бейруте отменяют все большее число рейсов. Цены на некоторые билеты сильно выросли, но признаков паники или массового бегства людей из страны пока не наблюдается.

„Хезболла“ начала обстреливать Израиль через день после нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября, объясняя свои действия поддержкой палестинцев в Газе. Однако в основном атаки „Хезболлы“ ограничивались приграничными районами, и обе стороны не раз заявляли, что не заинтересованы в расширении конфликта.

Отношения между Израилем и Ираном обострились после убийства 12 детей в результате удара по оккупированным Голанским высотам. Израиль обвинил „Хезболлу“ и пообещал „суровое“ возмездие, хотя группировка отрицала свою причастность.