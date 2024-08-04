ВИДЕО | Латвийская волейболистка показала, как живут спортсмены в олимпийской деревне

Самойлова опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram видео, в котором показывает дом, где живут спортсмены не только из Латвии, но и из Литвы, Эфиопии и других стран.

В той части здания, которая отведена делегации Латвии, у нее есть общая комната отдыха и медицинский кабинет. А на других этажах расположены спальни латвийских спортсменов с картонными кроватями.

В других роликах можно посмотреть, как Самойлова обучала президента Латвии Эдгара Ринкевича волейбольным движениям во время его посещения олимпийской деревни, кадры с церемонии открытия Игр и другие видео.

На олимпийском турнире по пляжному волейболу Анастасия Самойлова и Тина Лаура Граудиня на групповом этапе выиграли два матча из трех и со второго места прошли в 1/8 финала. Матч за попадание в четвертьфинал им предстоит 5 августа против соперниц из Германии. Начало игры - 10.00 по латвийскому времени.

На парижской Олимпиаде от Латвии выступают 29 участников в 14 видах спорта. Игры проходят с 26 июля по 11 августа.

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