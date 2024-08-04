ОИ-2024 | Олеск занимает 16-е место после первой части квалификации в стрельбе. В финал попадут 6 сильнейших
Эстонский стрелок Пеэтер Олеск претендует на попадание в финал по стрельбе из скорострельного пистолета с 25 метров. Однако для этого ему нужно идеально отстрелять вторую часть квалификации и надеяться на ошибки соперников.
В первой половине квалификации Олеск после трех серий из 10 выстрелов набрал 289 баллов из 300 возможных и делит 16-е место с представителем Азербайджана Русланом Луневым. Подвела Пеэтера третья серия выстрелов, когда он дважды попал в восьмерку. Впереди еще три серии по 10 выстрелов и при идеальной стрельбе эстонский спортсмен может надеяться на выход в финал.
Лидирует в соревнованиях кореец Йонги Чо, набравший невероятные 297 баллов. Мировые рекордсмены - немцы Флориан Петер и Кристиан Ритц пока не попадают в топ-6 (у них 292 и 291 балл соответственно и 12-13-е места). У Ильи Чирюкина из Казахстана, занимающего 6-е место, 293 балла. Всего в споре за выход в финал принимают участие 29 спортсменов.
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