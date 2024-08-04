ОИ-2024 | Олеск занимает 16-е место после первой части квалификации в стрельбе. В финал попадут 6 сильнейших

В первой половине квалификации Олеск после трех серий из 10 выстрелов набрал 289 баллов из 300 возможных и делит 16-е место с представителем Азербайджана Русланом Луневым. Подвела Пеэтера третья серия выстрелов, когда он дважды попал в восьмерку. Впереди еще три серии по 10 выстрелов и при идеальной стрельбе эстонский спортсмен может надеяться на выход в финал.