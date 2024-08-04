04.08.2024, 11:07
Вчера вечером в парке произошла поножовщина, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии(28)
ФОТО: | Delfi Meedia
Мужчина получил ножевое ранение во время ссоры в парке Тюри.
Сотрудник патрульной полиции Мати Карбус рассказал, что вчера вечером в 20:00 в полицию поступил вызов в парк Тюри, где произошла драка группы из 4-5 человек. „Во время ссоры мужчину ударили острым предметом, и медики отвезли его в больницу в тяжелом состоянии. Полиция задержала нападающего и доставила его в отделение полиции для проведения процессуальных действий“.
Точные обстоятельства происшествия и причины ссоры полиция выяснит в ходе дальнейшего расследования.
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