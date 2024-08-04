Вчера вечером в парке произошла поножовщина, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии

Сотрудник патрульной полиции Мати Карбус рассказал, что вчера вечером в 20:00 в полицию поступил вызов в парк Тюри, где произошла драка группы из 4-5 человек. „Во время ссоры мужчину ударили острым предметом, и медики отвезли его в больницу в тяжелом состоянии. Полиция задержала нападающего и доставила его в отделение полиции для проведения процессуальных действий“.