„Эстония не рада нам, если члены нашей семьи - граждане России“. Живущий в Таллинне украинский беженец два года не видел жену и дочь

„С женой до брака мы были знакомы около 10 лет. Романтические отношения начались в декабре 2018, а в феврале 2019 мы поженились в России, и мне пришлось переехать из Украины туда. Делал я это без особого восторга, ради жены. У нее в России - хорошая работа, в Украине никаких особенных перспектив не было. А у меня как раз в Киеве прогорел маленький бизнес, и мне было нечего терять. Кто знал, что война и все, что последует за ней, разлучит меня с женой и дочкой, которая растет без меня, - начинает Михайло свой рассказ.