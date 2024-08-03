Мужчины бьют женщин? Как развивается скандал вокруг женского бокса на Олимпиаде в Париже и при чем тут связанный с Кремлем бизнесмен

Сообщения о скандале наложились на споры о правах транс-персон в западном обществе. Критики говорят, что транс-повестка довела до того, что биологические мужчины бьют женщин на потеху публике.

Но две спортсменки, о которых идет речь, — алжирка Иман Хелиф и представительница Тайваня Линь Юй-тин — не меняли пол, и оснований считать их мужчинами или транс-женщинами нет. Об этом пишет „Русская служба Би-Би-СИ“.

Как развивался скандал

В четверг встреча в 1/6 финала женского бокса в полусреднем весе завершилась за 46 секунд. Пропустив прямой удар от своей соперницы из Алжира Иман Хелиф, итальянка Анжела Карини отказалась продолжать бой и разрыдалась, встав на колени посреди ринга.

„Я не могла завершить бой. Я почувствовала острую боль в носу и сказала себе, [...] что пора остановиться“, — сказала Карини в разговоре с Би-би-си.

„Это мог бы быть главный матч моей жизни, но я также должна была сохранить свою жизнь“, — добавила спортсменка.

Однако уже в пятницу она извинилась перед Хелиф и зрителями за отказ пожать руку сопернице после поражения.

Сама Хелиф ограничилась лаконичным комментарием: „Аль-Хамду ли-Ллях (Хвала Аллаху). Первая победа“, — написала она в инстаграме.

Следующая соперница алжирки, Анна Лука Хамори из Венгрии, сначала сказала, что ее не волнует пол оппонента, но в пятницу заявила, что не считает справедливым участие Иман Хелиф в женской категории на Олимпийских играх.

„Я не считаю, что эта участница может соревноваться в женской категории. Но переживать из-за этого я не могу. Я не могу это изменить, это жизнь. Я могу обещать только одно — что сделаю все возможное, чтобы победить, и буду сражаться столько, сколько смогу!“, - написала Хамори в социальных сетях.

23-летняя Хамори встретится с 25-летней алжиркой в четвертьфинале соревнований в весовой категории до 66 кг в субботу.