Эфир Delfi c Игорем Яковенко: обмен века - что способствовало освобождению российских политзаключенных?
Минувшим вечером в Анкаре состоялся самый масштабный обмен заключенны ми со времен Холодной войны. В ходе договоренностей с США и Германией Россия выдала 16 журналистов и активистов, которых помиловал Путин.
За это Москва получила 10 своих граждан, осужденных в США и странах Европы за разные преступления. Среди них - киллер Вадим Красиков. Что способствовало освобождению политзеков? Кто и по каким критериям формировал списки? Почему подобные переговоры любят тишину? Станет ли обмен заключенными первым шагом к переговорам о мире в Украине?
Эти темы обсуждались в ходе эфира на RusDelfi.lt с российским публицистом и социологом Игорем Яковенко.
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