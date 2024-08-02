ВИДЕО | „Многих из моих друзей просто спасли от смерти“. В Бонне проходит пресс-конференция освобожденных российских политиков Яшина, Кара-Мурзы и Пивоварова
Российские политики Андрей Пивоваров, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, освобожденные в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и Западом, 2 августа в 19:30 начали пресс-конференцию в Бонне в редакции Deutsche Welle.
Открыл пресс-конференцию Андрей Пивоваров: „Кто-то может сказать, что не так много людей были освобождены. 16. Но многих из моих друзей просто спасли от смерти. Меня поразила фраза Володи Кара-Мурзы: „Я не выживу“. Это сильно задело и это было важно“. Пивоваров обратился к мировому сообществу с просьбой облегчить россиянам въезд в другие страны. Он предложил ввести учебные визы для молодых россиян и другие „простые вещи, где мы дадим возможность россиянам увидеть, что здесь не сплошные враги, как показывает телевизор“.
В своей вступительной речи Владимир Кара-Мурза поблагодарил правительства Германии, США и Великобритании. Он подчеркнул, что Германия в прошлом уже помогла освободить трех политзаключенных из России - Александра Солженицына, Анатолия Щаранского и Михаила Ходорковского. „У меня ощущение, что я зритель фильма. Неделю назад я сидел в камере. Вчера я был в СИЗО Лефортово. А сейчас нас везли сюда по живописному берегу Рейна. Трудно избавиться от сюрреализма происходящего“, — сказал он.
И Яшин, и Кара-Мурза заявили, что они отказались писать прошение о помиловании. Яшин заявил, что за несколько дней до обмена к нему пришел начальник колонии и предложил написать прошение о помиловании: „Я отказался, потому что не считаю возможным просить милости у Путина, которого считают тираном и убийцей. Меня продолжили уговаривать. Это выглядело странно и дало некие намеки. Я догадывался, что происходит и категорически отказался писать прошения“. Кроме того, Яшин заявил, что Алексей Горинов и Даниэль Холодный были в списках на обмен, но „в последний момент“ их „вычеркнули“.
Политик также подчеркнул, что рассматриваюет произошедшее как незаконное выдворение из России против его воли, но понимает, что если вернется в Россию, то последующие обмены заключенными станут невозможны.
„Настаиваю на своем законном праве оставаться в стране, где я родился <...> Мне сказал сотрудник ФСБ: „Ты можешь вернуться, как Навальный. Ты можешь быть арестован как Навальный. Ты можешь закончить, как Навальный““, — повторил он.
Кроме того, коснувшись вопроса о пытках, Кара-Мурза поясняет - речь здесь скорее идет о морально-психологическом аспекте: „Когда люди слышат о пытках заключенных, они представляют себе пытки физические. Но морально-психологические пытки бывают хуже физических. Когда человек длительное время находится в одиночном заключении — это пытка. Я смеялся, когда прочитал в правилах ООН, что длительным одиночным заключением считается срок дольше 15 дней. Я просидел в одиночке 10 месяцев. Алексей Навальный сидел в одиночном заключении месяцами“.
Освобожденные из России ответили на вопрос про Алексея Навального
Яшин: „Навальный должен был быть в России. Участвовать в выборах. Руководить страной, жить долгую жизнь. Приносить пользу стране, радовать свою семью. То, что Алексея Навального с нами нет, это преступление Путина, который несет прямую ответственность за его убийство“.
Кара-Мурза: „Путин несет ответственность за убийство Навального также, как несет ответственность за убийство Немцова <...> В нашей стране не просто авторитарный режим, в нашей стране — режим убийц. Я надеюсь дожить до момента, когда Путин ответит за это в суде“.
Накануне, 1 августа, Кара-Мурза, Яшин и Пивоваров были освобождены в рамках большого обмена заключенными между Россией, Беларусью и Западом. Помимо них, по данным СМИ, власти РФ освободили журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, граждан ФРГ Дитера (Демури) Воронина, Патрика Шёбеля и Кевина Лика, а также еще девять человек. Кроме того, Минск освободил гражданина Германии Рико Кригера, который был осужден в Беларуси якобы за терроризм и затем помилован правителем страны Александром Лукашенко.
Сообщается, что взамен Россия получила 10 человек, включая Вадима Красикова, отбывавшего в Германии пожизненное заключение за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Новость обновляется.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.