ВИДЕО | „Многих из моих друзей просто спасли от смерти“. В Бонне проходит пресс-конференция освобожденных российских политиков Яшина, Кара-Мурзы и Пивоварова

Открыл пресс-конференцию Андрей Пивоваров: „Кто-то может сказать, что не так много людей были освобождены. 16. Но многих из моих друзей просто спасли от смерти. Меня поразила фраза Володи Кара-Мурзы: „Я не выживу“. Это сильно задело и это было важно“. Пивоваров обратился к мировому сообществу с просьбой облегчить россиянам въезд в другие страны. Он предложил ввести учебные визы для молодых россиян и другие „простые вещи, где мы дадим возможность россиянам увидеть, что здесь не сплошные враги, как показывает телевизор“.

В своей вступительной речи Владимир Кара-Мурза поблагодарил правительства Германии, США и Великобритании. Он подчеркнул, что Германия в прошлом уже помогла освободить трех политзаключенных из России - Александра Солженицына, Анатолия Щаранского и Михаила Ходорковского. „У меня ощущение, что я зритель фильма. Неделю назад я сидел в камере. Вчера я был в СИЗО Лефортово. А сейчас нас везли сюда по живописному берегу Рейна. Трудно избавиться от сюрреализма происходящего“, — сказал он.

И Яшин, и Кара-Мурза заявили, что они отказались писать прошение о помиловании. Яшин заявил, что за несколько дней до обмена к нему пришел начальник колонии и предложил написать прошение о помиловании: „Я отказался, потому что не считаю возможным просить милости у Путина, которого считают тираном и убийцей. Меня продолжили уговаривать. Это выглядело странно и дало некие намеки. Я догадывался, что происходит и категорически отказался писать прошения“. Кроме того, Яшин заявил, что Алексей Горинов и Даниэль Холодный были в списках на обмен, но „в последний момент“ их „вычеркнули“.

Политик также подчеркнул, что рассматриваюет произошедшее как незаконное выдворение из России против его воли, но понимает, что если вернется в Россию, то последующие обмены заключенными станут невозможны.