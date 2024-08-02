ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (891-й день) | Российская армия продвигается на нескольких направлениях, ВСУ не удается стабилизировать фронт
Подводим итоги очередного дня войны.
Российское наступление в Донбассе усиливается, на ряде участков у ВСУ начинает складываться угрожающая ситуация.
В особенно тяжёлом положении оказались украинские подразделения на Покровском и Торецком направлениях. Довольно глубокое вклинивание — на 4-5, местами на 6-7 км — угрожает прежде всего правому флангу ВСУ, который занимает оборону к югу от зоны российского прорыва в районе сети водохранилищ и реки Волчья. Если российское продвижение не удастся остановить, то удерживать эти на данный момент выгодные позиции будет бессмысленно и опасно.
В аннексированном Крыму в ночь на 2 августа ПВО отбили массированную воздушную атаку.
Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над городом сбили дроны и ракеты ATACMS. Их обломки упали в разных частях города рядом с жилыми домами. По словам Развожаева, на крышу девятиэтажного дома на улице Симонка упала сбитая фугасная часть ракеты ATACMS — она пробила крышу и застряла на техническом этаже. Пострадавших нет, местных жителей эвакуировали, сообщил чиновник.
Российская армия захватила село Веселое в Донецкой области, сообщает OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины. Также, по данным проекта, военные РФ продвинулись в Донбассе в районах Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного.
В Тихорецком районе Краснодарского края в ходе атаки дронов ВСУ повреждена электроподстанция, сообщает глава региона Вениамин Кондратьев. Речь идет о подстанции 500 кВ „Кубанская“ на улице Дзержинского в Тихорецке, пишет „Астра“. На станции возник пожар и были повреждены воздушные выключатели. Электроснабжение в городе не нарушено. Также обломки одного беспилотника упали на частный дом в Староминском районе, рассказал губернатор. По данным Минобороны РФ, ночью над регионом сбили четыре дрона.
СБУ сообщила о задержании четырех граждан, обвиняемых в поджогах на железной дороге
Служба безопасности Украины сообщила о задержании вместе с Национальной полицией четырех граждан, обвиняемых в поджогах на железной дороге в приграничных районах.
По данным СБУ, подозреваемые поджигали релейные шкафы и сигнальные установки, чтобы сорвать перевозку личного состава, техники и боеприпасов Сил обороны на передовую.
Украина вернула тела 250 погибших военных, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 250 погибших украинских военных, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с Женевскими конвенциями, она прошла при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ и международными организациями.
На родину удалось вернуть тела погибших защитников с Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и из моргов на территории России, уточнил в своем посте в фейсбуке Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Более половины украинцев считают, что война c Россией продлится еще долго — опрос
57% украинцев считают, что война с Россией продлится еще долго, из них 18% верят, что она растянется еще на год-два, а 17% убеждены, что война продлится от двух до пяти лет.
Таковы данные опроса Национального Демократического Института и Киевского международного института социологии, проведенного в мае, сообщает „Украинская правда“.
ВСУ: Одесскую область атаковали ракеты и дроны
Российские войска в пятницуг атаковали Одесскую область Украины ракетами и беспилотниками, сообщили в ВСУ.
„В течение дня 2 августа 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбито 5 разведывательных беспилотников“, — говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.
„Также оккупанты атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами, вероятно, „Искандер-М“, с территории временно оккупированного Крыма“.
Минобороны России сообщило о захвате за неделю пяти населенных пунктов в Донецкой области
Войска группировки „Центр“ за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в самопровозглашенной ДНР, сообщило Министерство обороны РФ.
Речь идет о населенных пунктах Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское в Донецкой области, говорится в сообщении Минобороны России.
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