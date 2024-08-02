ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (891-й день) | Российская армия продвигается на нескольких направлениях, ВСУ не удается стабилизировать фронт

Российское наступление в Донбассе усиливается, на ряде участков у ВСУ начинает складываться угрожающая ситуация.

В особенно тяжёлом положении оказались украинские подразделения на Покровском и Торецком направлениях. Довольно глубокое вклинивание — на 4-5, местами на 6-7 км — угрожает прежде всего правому флангу ВСУ, который занимает оборону к югу от зоны российского прорыва в районе сети водохранилищ и реки Волчья. Если российское продвижение не удастся остановить, то удерживать эти на данный момент выгодные позиции будет бессмысленно и опасно.

В аннексированном Крыму в ночь на 2 августа ПВО отбили массированную воздушную атаку.

Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над городом сбили дроны и ракеты ATACMS. Их обломки упали в разных частях города рядом с жилыми домами. По словам Развожаева, на крышу девятиэтажного дома на улице Симонка упала сбитая фугасная часть ракеты ATACMS — она пробила крышу и застряла на техническом этаже. Пострадавших нет, местных жителей эвакуировали, сообщил чиновник.

Российская армия захватила село Веселое в Донецкой области, сообщает OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины. Также, по данным проекта, военные РФ продвинулись в Донбассе в районах Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного.

В Тихорецком районе Краснодарского края в ходе атаки дронов ВСУ повреждена электроподстанция, сообщает глава региона Вениамин Кондратьев. Речь идет о подстанции 500 кВ „Кубанская“ на улице Дзержинского в Тихорецке, пишет „Астра“. На станции возник пожар и были повреждены воздушные выключатели. Электроснабжение в городе не нарушено. Также обломки одного беспилотника упали на частный дом в Староминском районе, рассказал губернатор. По данным Минобороны РФ, ночью над регионом сбили четыре дрона.

СБУ сообщила о задержании четырех граждан, обвиняемых в поджогах на железной дороге