02.08.2024, 15:38
Мошенники выманили у жителя Ида-Вирумаа почти 5000 евро(2)
ФОТО: | Shutterstock
Департамент полиции и погранохраны сообщает об очередном случае мошенничества, имевшем место в Ида-Вирумаа.
В полицию обратился 54-летний мужчина, которому позвонил человек, представившийся сотрудником Smart-ID и сказавший, что данные мужчины используются для получения кредита.
Затем мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником банка SEB, и предложил оформить „страхование кредита“. Для этого мужчину попросили подписать договор и ввести запрашиваемые PIN1 и PIN2. Позже пострадавший обнаружил, что деньги были переведены с его счета на другой счет.
Ущерб составил 4720 евро.
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