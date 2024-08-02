ЧП и криминал
02.08.2024, 15:38

Мошенники выманили у жителя Ида-Вирумаа почти 5000 евро

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Rawpixel.com | Shutterstock

Департамент полиции и погранохраны сообщает об очередном случае мошенничества, имевшем место в Ида-Вирумаа.

В полицию обратился 54-летний мужчина, которому позвонил человек, представившийся сотрудником Smart-ID и сказавший, что данные мужчины используются для получения кредита.

Затем мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником банка SEB, и предложил оформить „страхование кредита“. Для этого мужчину попросили подписать договор и ввести запрашиваемые PIN1 и PIN2. Позже пострадавший обнаружил, что деньги были переведены с его счета на другой счет.

Ущерб составил 4720 евро.

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