Propastop проверил: кто стоит за странным исследованием беженцев на Facebook?
В последние дни в Facebook появился странный опрос на тему беженцев, который вызвал у многих пользователей негодование, пишет Propastop.
Опрос заканчивается призывом пожертвовать средства в поддержку беженцев в ООН (UNHCR). Однако настоящую бурю негодования вызвала строчка: „Бесчисленные россияне бегут от украинских атак. Поддержите беженцев, нажав сюда: пожертвуйте UNHCR“.
Текст сопровождала фотография девочки с российским флагом, сидящей на коленях у матери. В начале опроса использовалась та же фотография, но с украинским флагом.
„Бесчисленные россияне бегут от украинских атак… Что за …?“ — возмущенно написал журналист Аго Гашков на Facebook.
Официальное название опроса, распространяемого в Facebook: „Пилотное исследование поддержки беженцев в связи с конфликтом между Россией и Украиной в Эстонии, Индии, Казахстане, Сербии и Турции“.
Propastop сначала связался с пресс-секретарем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в Эстонии Шарлоттой Халквист (Charlotte Hallqvist). Халквист подтвердила, что ссылка на страницу пожертвований UNHCR, представленная в конце опроса, является подлинной, поэтому это не мошенничество с целью выманить деньги у сострадательных людей.
„Однако UNHCR в настоящее время не проводит никаких кампаний по сбору средств в Эстонии“, — подчеркнула пресс-секретарь Шарлотта Халквист.
Исследовательский проект профессора из Техаса
Опрос, распространяемый в Facebook, начинается с такого введения на эстонском языке:
„Вас приглашают принять участие в исследовательском проекте, которым руководит профессор Дэниел Л. Нильсон из Техасского университета в Остине (University of Texas at Austin). Цель проекта – выявить отношения к конфликту между Россией и Украиной.
Просим вас заполнить 5-7-минутный онлайн-опросник, в котором спрашиваются неидентифицирующие демографические данные, такие как пол, образование, возраст и т.д., а также ряд вопросов, касающихся вашего отношения к беженцам в конфликте между Россией и Украиной, с визуальными заданиями.
Участие в исследовании подогревается заманчивым предложением — возможность выиграть в лотерее 50 долларов.
Участникам опроса предлагают сначала предоставить личные данные: возраст, пол, гражданство, национальность, образование, размер дохода и т.д. Затем следует блок вопросов о религиозных убеждениях (католицизм, лютеранство, православие, иудаизм, ислам, буддизм, индуизм, другое, не относится) и политических взглядах (включая вопрос о поддерживаемой эстонской партии). Также интересуются частотой ваших прошлых пожертвований.
И, наконец, опрос завершает фраза, вызвавшая бурю негодования у эстонцев: „Бесчисленные россияне бегут от украинских атак. Поддержите беженцев, нажав сюда.“
Журналисты Propastop связались с профессором Даниэлем Л. Нильсоном из Техасского университета, который организовал исследование. Ответ не заставил себя долго ждать. Нильсон подтвердил, что все пожертвования, собранные в ходе исследования, идут напрямую в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).
„Мы действительно не оставляем себе никаких денег от участников и перенаправляем их исключительно на страницу пожертвований UNHCR“, — написал Нильсон, прояснив ситуацию и развеяв сомнения.
Кто сочувствует российским беженцам?
Propastop попросил разъяснить, почему в анкете содержится фраза „бесчисленные русские бегут от украинских атак“, в то время как большинство беженцев составляют украинцы.
Профессор Нильсон ответил: „Утверждение о русских беженцах – это лишь один из тестовых вопросов среди многих. Мы пытаемся понять, откуда возникает симпатия к русским беженцам, особенно среди этнических русских. По достоверным источникам, с начала войны Россию покинули 900 000 человек“.
„Конечно, мы также активно поддерживаем украинских беженцев и полностью согласны с тем, что война крайне негативно сказалась на украинцах. По достоверным оценкам, общее число внутренне перемещенных лиц и беженцев из Украины составляет около 10 миллионов человек. Нам важно понять, как эстонцы и русские относятся к тяжелому положению как украинских, так и российских беженцев, и почему“, – добавил профессор Нильсон.
По данным исследовательской группы Техасского университета, на данный момент анкету заполнили около 450 человек из Эстонии.
Редакция Propastop считает данные, собранные с помощью этой анкеты, ненадежными. Редактор ответил на анкету пять раз, используя разные социальные профили – то женщину, то мужчину, изменяя возрастные группы, место жительства и размер дохода. Поскольку у составителей анкеты нет возможности проверить достоверность данных респондентов, сделанные на их основе выводы нельзя считать надежными.