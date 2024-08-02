Propastop проверил: кто стоит за странным исследованием беженцев на Facebook?

Опрос заканчивается призывом пожертвовать средства в поддержку беженцев в ООН (UNHCR). Однако настоящую бурю негодования вызвала строчка: „Бесчисленные россияне бегут от украинских атак. Поддержите беженцев, нажав сюда: пожертвуйте UNHCR“.

Текст сопровождала фотография девочки с российским флагом, сидящей на коленях у матери. В начале опроса использовалась та же фотография, но с украинским флагом.

„Бесчисленные россияне бегут от украинских атак… Что за …?“ — возмущенно написал журналист Аго Гашков на Facebook.

Официальное название опроса, распространяемого в Facebook: „Пилотное исследование поддержки беженцев в связи с конфликтом между Россией и Украиной в Эстонии, Индии, Казахстане, Сербии и Турции“.

Propastop сначала связался с пресс-секретарем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в Эстонии Шарлоттой Халквист (Charlotte Hallqvist). Халквист подтвердила, что ссылка на страницу пожертвований UNHCR, представленная в конце опроса, является подлинной, поэтому это не мошенничество с целью выманить деньги у сострадательных людей.

„Однако UNHCR в настоящее время не проводит никаких кампаний по сбору средств в Эстонии“, — подчеркнула пресс-секретарь Шарлотта Халквист.

Исследовательский проект профессора из Техаса

Опрос, распространяемый в Facebook, начинается с такого введения на эстонском языке:

„Вас приглашают принять участие в исследовательском проекте, которым руководит профессор Дэниел Л. Нильсон из Техасского университета в Остине (University of Texas at Austin). Цель проекта – выявить отношения к конфликту между Россией и Украиной.

Просим вас заполнить 5-7-минутный онлайн-опросник, в котором спрашиваются неидентифицирующие демографические данные, такие как пол, образование, возраст и т.д., а также ряд вопросов, касающихся вашего отношения к беженцам в конфликте между Россией и Украиной, с визуальными заданиями.

Участие в исследовании подогревается заманчивым предложением — возможность выиграть в лотерее 50 долларов.