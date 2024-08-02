На границе с Россией Финляндия устанавливает контейнеры для просителей убежища – так пограничники готовится к принятию закона о выдворении(1)
Пограничная охрана рассказала о подготовке к новым методам работы на восточной границе, вызванным так называемым законом о выдворении. Если он будет принят, то на пограничных пунктах пропуска потребуются помещения для проведения собеседований с просителями убежища, сообщает финская служба новостей Yle.
На пункты пропуска на границе доставили контейнеры для проведений собеседований.
– В нашу обязанность входит организация необходимой инфраструктуры, – прокомментировал Yle заместитель главы Департамента пограничного и морского транспорта Марко Турунен.
По его словам, оценку ситуации можно провести и не на МАПП, например даже на природе.
– Если человек попадает в Финляндию, скажем, в удаленной местности в Лапландии, где до ближайшего пункта пропуска 100 километров, то его могут отвезти в определенное место. Оценка может быть произведена в исключительной ситуации, например в контейнере или даже в машине патруля, – заявил Турунен.
По словам полковника, сейчас 2000 сотрудников Пограничной охраны проходят обучение о действиях в рамках нового закона.
В рамках закона пограничники могут препятствовать въезду лиц, ищущих убежища, или выдворять их из страны. Лицо, подлежащее выдворению, получает письменное решение и инструкции, как подать апелляцию.
Целью закона о выдворении является предотвращение управляемой миграции.
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