СЕЙЧАС | ОИ-2024: шансы Эрма на медаль в десятиборье уменьшились, а Ыйглане показал феноменальный результат в прыжках с шестом

Бег на 110 м с барьерами

Эрм преодолел дистанцию за 14.35, Ыйглане - 14.45, а Тилга - 14.66. В общем зачете Эрм стал пятым с 5440 очками, Ыйглане - 14-м с 5142 очками, а Тилга - 16-м с 5116 очками. Лидером стал олимпийский чемпион Токио Дамиан Уорнер с 5585 очками, за ним следуют Айден Оуэнс-Делерме с 5571 и Лео Нойгебауэр с 5560.

Метание диска

Эрм с третьей попытки метнул диск на 46,29 метра, что почти на два метра лучше, чем тогда, когда он установил личный рекорд на чемпионате Европы в Риме. Дополнительные очки заработал и Ыйглане, метнувший на 43,39. Тилга – 50,13. После семи соревнований у Эрми 6233 очка, у Тилга 5989 очков и Ыйглане 5876 очков. Нойгебауэр, ставший лидером с 6500 очками, метнул на 53,33 метра. Следом идет Уорнер с 6428 очками и Скотхейм с 6326 очками.

Прыжки с шестом

Данная дисциплина подарила массу эмоций. Сначала Скотейм и Уорнер, которые были одними из фаворитов, неудачно воспользовались своими попытками, а затем Эрм показал плохой результат - 4,60. После этого шансы Эрма на медаль, по сути, исчезли. Тилга взял высоту 4.70, но опасно упал во время высоты 4.90. Янек Ыйглане, напротив, дважды улучшил свой личный рекорд, взяв высоту 5.30 и разделил первое место с норвежцем Маркусом Ротом. Эрм стал шестым с 7023 очками, Ыйглане - 11-м с 6880, а Тилга - 12-м с 6808. Нойгебауэр (7410), Рот (7271) и Линдон Виктор (7191) вошли в тройку лучших после восьми дисциплин.

Очки за второй день:

1. Лео Нойгебауэр (Германия) - (7410)

2. Маркус Рот (Норвегия) - 7271

3. Линдон Виктор (Гренада) - 7191

4. Айден Оуэнс-Делерме (Пуэрто-Рико) - 7153

…

6. Йоханнес Эрм (7023) желтая карточка

11. Яанек Ыйглане (6880)

12. Карел Тилга (6808)

Расписание (суббота, 3 августа):

20.10 Метание копья группа А

21.10 Метание копья группа Б

22.45 Бег на 1500 м

Первый день соревнований по десятиборью

Бег на 100 метров

Яанек Ыйглане занял в общем зачете 18-е место и повторил свой личный рекорд (10,89). Тилга стал 20-м (11,01). Йоханнес Эрм пробежал 10-м, преодолев дистанцию за 10.64.

Прыжки в длину