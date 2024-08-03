СЕЙЧАС | ОИ-2024: шансы Эрма на медаль в десятиборье уменьшились, а Ыйглане показал феноменальный результат в прыжках с шестом
В пятницу утром на Олимпийских играх в Париже в борьбу за медали вступили десятиборцы. Эстонию на этих соревнованиях представляют сразу три спортсмена.
Бег на 110 м с барьерами
Эрм преодолел дистанцию за 14.35, Ыйглане - 14.45, а Тилга - 14.66. В общем зачете Эрм стал пятым с 5440 очками, Ыйглане - 14-м с 5142 очками, а Тилга - 16-м с 5116 очками. Лидером стал олимпийский чемпион Токио Дамиан Уорнер с 5585 очками, за ним следуют Айден Оуэнс-Делерме с 5571 и Лео Нойгебауэр с 5560.
Метание диска
Эрм с третьей попытки метнул диск на 46,29 метра, что почти на два метра лучше, чем тогда, когда он установил личный рекорд на чемпионате Европы в Риме. Дополнительные очки заработал и Ыйглане, метнувший на 43,39. Тилга – 50,13. После семи соревнований у Эрми 6233 очка, у Тилга 5989 очков и Ыйглане 5876 очков. Нойгебауэр, ставший лидером с 6500 очками, метнул на 53,33 метра. Следом идет Уорнер с 6428 очками и Скотхейм с 6326 очками.
Прыжки с шестом
Данная дисциплина подарила массу эмоций. Сначала Скотейм и Уорнер, которые были одними из фаворитов, неудачно воспользовались своими попытками, а затем Эрм показал плохой результат - 4,60. После этого шансы Эрма на медаль, по сути, исчезли. Тилга взял высоту 4.70, но опасно упал во время высоты 4.90. Янек Ыйглане, напротив, дважды улучшил свой личный рекорд, взяв высоту 5.30 и разделил первое место с норвежцем Маркусом Ротом. Эрм стал шестым с 7023 очками, Ыйглане - 11-м с 6880, а Тилга - 12-м с 6808. Нойгебауэр (7410), Рот (7271) и Линдон Виктор (7191) вошли в тройку лучших после восьми дисциплин.
Очки за второй день:
1. Лео Нойгебауэр (Германия) - (7410)
2. Маркус Рот (Норвегия) - 7271
3. Линдон Виктор (Гренада) - 7191
4. Айден Оуэнс-Делерме (Пуэрто-Рико) - 7153
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6. Йоханнес Эрм (7023) желтая карточка
11. Яанек Ыйглане (6880)
12. Карел Тилга (6808)
Расписание (суббота, 3 августа):
20.10 Метание копья группа А
21.10 Метание копья группа Б
22.45 Бег на 1500 м
Первый день соревнований по десятиборью
Бег на 100 метров
Яанек Ыйглане занял в общем зачете 18-е место и повторил свой личный рекорд (10,89). Тилга стал 20-м (11,01). Йоханнес Эрм пробежал 10-м, преодолев дистанцию за 10.64.
Прыжки в длину
Эрм прыгнул на 7,66 м, Ыйглане - 7,25 и Тилга - 7,16. Только Ыйглане может быть более или менее доволен своим результатом.
Эрм оказался на восьмом месте после двух этапов с 1917 очками, Ыиглане - 17-м с 1759 очками, а Тилга - 20-м с 1710 очками.
Толкание ядра
После трех дисциплин Эрм занимает девятое место с 2683 очками, Тилга поднялся на 14-е место с 2554 очками, а Ыйглане находится на 18-й позиции с 2523 очками.
Тилга (15,88) стал единственным эстонцем, набравшим в этой дисциплине плюсовые баллы по сравнению со своим рекордным графиком. Результат Эрма составил 14,61, а Ыйглане - 14,58. После трех соревнований лидером стал немец Нойгебауэр с 2876 очками.
Прыжки в высоту
Эрм улучшил свой личный рекорд на четыре сантиметра - 2,08. Ыйглане и Тилга взяли высоту 1,99.
Бег на 400 метров
Эрм преодолел дистанцию за 47,19, Ыйглане установил личный рекорд - 48,02, а Тилга - 48,67. После первого дня соревнований Эрм стал пятым с 4510 очками, а Ыйглане и Тилга разделили 15-16 места с 4225 очками. Нойгебауэр закончил первый день лидером с 4650 очками, за ним следуют Айден Оуэнс-Делерме с 4608 очками и Сандер Скотхейм с 4588 очками. Эрма также опередил олимпийского чемпиона Токио Дамиан Уорнер с 4651 очком.
Очки:
1. Лео Нойгебауэр (Германия) - 4650 очков
3. Сандер Скотхейм (Норвегия) - 4588
5. Йоханнес Эрм (4520 очка) желтая карточка
15. Яанек Ыйглане (4225)
15. Карел Тилга (4225)
До соревнований:
В Париже за медали поборются сильнейшие десятиборцы мира, за исключением рекордсмена мира Кевина Майера и действующего чемпиона мира Пирса Лепажа. 32-летний Майер, от которого ожидали выступления перед родной публикой, был вынужден сняться с соревнований четыре недели назад из-за травмы подколенного сухожилия. Канадский спортсмен Лепаж пропустит соревнования из-за травмы спины.
Главные фавориты - лидер сезона Лео Нейгебауэр (Германия, 8961 очко), олимпийский чемпион Токио Дамиан Уорнер (Канада) и пуэрториканский десятиборец Айден Оуэнс-Делерме, обладающий большим потенциалом. В этот список можно добавить и действующего чемпиона Европы Йоханнеса Эрма, который в июне в Риме набрал 8764 очка - второй результат в истории Эстонии.
Также Эстонию будут представлять Карел Тилга и Яанек Ыйглане, которые были травмированы, поэтому спортсмены не в лучшей форме. Однако в случае идеальной конкуренции Тилга мог бы участвовать в медальной гонке, а Ыйглане мог бы претендовать на место среди шести или восьми лучших. Главное, чтобы их организм смог это выдержать.
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