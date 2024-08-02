СЕЙЧАС | Десятиборье на ОИ-2024: после четырех дисциплин Эрм держится в топ-5

Бег на 100 метров

Яанек Ыйглане занял в общем зачете 18-е место и повторил свой личный рекорд (10,89). Тилга стал 20-м (11,01). Йоханнес Эрм пробежал 10-м, преодолев дистанцию за 10.64.

Прыжки в длину

Эрм прыгнул на 7,66 м, Ыйглане - 7,25 и Тилга - 7,16. Только Ыйглане может быть более или менее доволен своим результатом.

Эрм оказался на восьмом месте после двух этапов с 1917 очками, Ыиглане - 17-м с 1759 очками, а Тилга - 20-м с 1710 очками.

Толкание ядра

После трех дисциплин Эрм занимает девятое место с 2683 очками, Тилга поднялся на 14-е место с 2554 очками, а Ыйглане находится на 18-й позиции с 2523 очками.

Тилга (15,88) стал единственным эстонцем, набравшим в этой дисциплине плюсовые баллы по сравнению со своим рекордным графиком. Результат Эрма составил 14,61, а Ыйглане - 14,58. После трех соревнований лидером стал немец Нойгебауэр с 2876 очками.

Прыжки в высоту

Эрм улучшил свой личный рекорд на четыре сантиметра - 2,08. Ыйглане и Тилга взяли высоту 1,99.

Очки:

1. Лео Нойгебауэр (Германия) - 3726 очков

5. Йоханнес Эрм (3561 очка)

14. Карел Тилга (3348)

18. Яанек Ыйглане (3317)

Топ-10 после трех дисциплин:

Расписание на пятницу:

11.05 - бег на 100 метров

11.55 - Прыжки в длину

13.15 - толкание ядра

19.00 - Прыжки в высоту

21.50 - бег на 400 метров

До соревнований:

В Париже за медали поборются сильнейшие десятиборцы мира, за исключением рекордсмена мира Кевина Майера и действующего чемпиона мира Пирса Лепажа. 32-летний Майер, от которого ожидали выступления перед родной публикой, был вынужден сняться с соревнований четыре недели назад из-за травмы подколенного сухожилия. Канадский спортсмен Лепаж пропустит соревнования из-за травмы спины.