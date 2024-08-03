СЕГОДНЯ | ОИ-2024: эстонские десятиборцы неплохо начали второй день соревнований
В пятницу утром на Олимпийских играх в Париже в борьбу за медали вступили десятиборцы. Эстонию на этих соревнованиях представляют сразу три спортсмена.
Метание диска
Бег на 110 м с барьерами
Эрм преодолел дистанцию за 14.35, Ыйглане - 14.45, а Тилга - 14.66. В общем зачете Эрм стал пятым с 5440 очками, Ыйглане - 14-м с 5142 очками, а Тилга - 16-м с 5116 очками. Лидером стал олимпийский чемпион Токио Дамиан Уорнер с 5585 очками, за ним следуют Айден Оуэнс-Делерме с 5571 и Лео Нойгебауэр с 5560.
Очки за первый день:
1. Дамиан Уорнер (Канада) (5584)
2. Айден Оуэнс-Делерме (Пуэрто-Рико) (5571)
3. Лео Нойгебауэр (Германия) - (5560)
4. Сандер Скотхейм (Норвегия) - 5543
5. Йоханнес Эрм (5540 очка) желтая карточка
14. Яанек Ыйглане (5142)
16. Карел Тилга (5116)
Расписание (суббота, 3 августа):
11.55 Метание диска группа А (Ыйглане, Тилга, Эрм)
13.05 Метание диска группа В
14.40 Прыжки в высоту
20.10 Метание копья группа А
21.10 Метание копья группа Б
22.45 Бег на 1500 м
Первый день соревнований по десятиборью
Бег на 100 метров
Яанек Ыйглане занял в общем зачете 18-е место и повторил свой личный рекорд (10,89). Тилга стал 20-м (11,01). Йоханнес Эрм пробежал 10-м, преодолев дистанцию за 10.64.
Прыжки в длину
Эрм прыгнул на 7,66 м, Ыйглане - 7,25 и Тилга - 7,16. Только Ыйглане может быть более или менее доволен своим результатом.
Эрм оказался на восьмом месте после двух этапов с 1917 очками, Ыиглане - 17-м с 1759 очками, а Тилга - 20-м с 1710 очками.
Толкание ядра
После трех дисциплин Эрм занимает девятое место с 2683 очками, Тилга поднялся на 14-е место с 2554 очками, а Ыйглане находится на 18-й позиции с 2523 очками.
Тилга (15,88) стал единственным эстонцем, набравшим в этой дисциплине плюсовые баллы по сравнению со своим рекордным графиком. Результат Эрма составил 14,61, а Ыйглане - 14,58. После трех соревнований лидером стал немец Нойгебауэр с 2876 очками.
Прыжки в высоту
Эрм улучшил свой личный рекорд на четыре сантиметра - 2,08. Ыйглане и Тилга взяли высоту 1,99.
Бег на 400 метров
Эрм преодолел дистанцию за 47,19, Ыйглане установил личный рекорд - 48,02, а Тилга - 48,67. После первого дня соревнований Эрм стал пятым с 4510 очками, а Ыйглане и Тилга разделили 15-16 места с 4225 очками. Нойгебауэр закончил первый день лидером с 4650 очками, за ним следуют Айден Оуэнс-Делерме с 4608 очками и Сандер Скотхейм с 4588 очками. Эрма также опередил олимпийского чемпиона Токио Дамиан Уорнер с 4651 очком.
Очки:
1. Лео Нойгебауэр (Германия) - 4650 очков
3. Сандер Скотхейм (Норвегия) - 4588
5. Йоханнес Эрм (4520 очка) желтая карточка
15. Яанек Ыйглане (4225)
15. Карел Тилга (4225)
До соревнований:
В Париже за медали поборются сильнейшие десятиборцы мира, за исключением рекордсмена мира Кевина Майера и действующего чемпиона мира Пирса Лепажа. 32-летний Майер, от которого ожидали выступления перед родной публикой, был вынужден сняться с соревнований четыре недели назад из-за травмы подколенного сухожилия. Канадский спортсмен Лепаж пропустит соревнования из-за травмы спины.
Главные фавориты - лидер сезона Лео Нейгебауэр (Германия, 8961 очко), олимпийский чемпион Токио Дамиан Уорнер (Канада) и пуэрториканский десятиборец Айден Оуэнс-Делерме, обладающий большим потенциалом. В этот список можно добавить и действующего чемпиона Европы Йоханнеса Эрма, который в июне в Риме набрал 8764 очка - второй результат в истории Эстонии.
Также Эстонию будут представлять Карел Тилга и Яанек Ыйглане, которые были травмированы, поэтому спортсмены не в лучшей форме. Однако в случае идеальной конкуренции Тилга мог бы участвовать в медальной гонке, а Ыйглане мог бы претендовать на место среди шести или восьми лучших. Главное, чтобы их организм смог это выдержать.
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