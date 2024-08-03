СЕГОДНЯ | ОИ-2024: эстонские десятиборцы неплохо начали второй день соревнований

Метание диска

Бег на 110 м с барьерами

Эрм преодолел дистанцию за 14.35, Ыйглане - 14.45, а Тилга - 14.66. В общем зачете Эрм стал пятым с 5440 очками, Ыйглане - 14-м с 5142 очками, а Тилга - 16-м с 5116 очками. Лидером стал олимпийский чемпион Токио Дамиан Уорнер с 5585 очками, за ним следуют Айден Оуэнс-Делерме с 5571 и Лео Нойгебауэр с 5560.

Очки за первый день:

1. Дамиан Уорнер (Канада) (5584)

2. Айден Оуэнс-Делерме (Пуэрто-Рико) (5571)

3. Лео Нойгебауэр (Германия) - (5560)

4. Сандер Скотхейм (Норвегия) - 5543

5. Йоханнес Эрм (5540 очка) желтая карточка

14. Яанек Ыйглане (5142)

16. Карел Тилга (5116)

Расписание (суббота, 3 августа):

11.55 Метание диска группа А (Ыйглане, Тилга, Эрм)

13.05 Метание диска группа В

14.40 Прыжки в высоту

20.10 Метание копья группа А

21.10 Метание копья группа Б

22.45 Бег на 1500 м

Первый день соревнований по десятиборью

Бег на 100 метров

Яанек Ыйглане занял в общем зачете 18-е место и повторил свой личный рекорд (10,89). Тилга стал 20-м (11,01). Йоханнес Эрм пробежал 10-м, преодолев дистанцию за 10.64.

Прыжки в длину

Эрм прыгнул на 7,66 м, Ыйглане - 7,25 и Тилга - 7,16. Только Ыйглане может быть более или менее доволен своим результатом.

Эрм оказался на восьмом месте после двух этапов с 1917 очками, Ыиглане - 17-м с 1759 очками, а Тилга - 20-м с 1710 очками.

Толкание ядра

После трех дисциплин Эрм занимает девятое место с 2683 очками, Тилга поднялся на 14-е место с 2554 очками, а Ыйглане находится на 18-й позиции с 2523 очками.

Тилга (15,88) стал единственным эстонцем, набравшим в этой дисциплине плюсовые баллы по сравнению со своим рекордным графиком. Результат Эрма составил 14,61, а Ыйглане - 14,58. После трех соревнований лидером стал немец Нойгебауэр с 2876 очками.

Прыжки в высоту

Эрм улучшил свой личный рекорд на четыре сантиметра - 2,08. Ыйглане и Тилга взяли высоту 1,99.

Бег на 400 метров