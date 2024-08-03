СЕГОДНЯ | ОИ-2024: Шансы Эрма на медаль в десятиборье уменьшились

Бег на 110 м с барьерами

Эрм преодолел дистанцию за 14.35, Ыйглане - 14.45, а Тилга - 14.66. В общем зачете Эрм стал пятым с 5440 очками, Ыйглане - 14-м с 5142 очками, а Тилга - 16-м с 5116 очками. Лидером стал олимпийский чемпион Токио Дамиан Уорнер с 5585 очками, за ним следуют Айден Оуэнс-Делерме с 5571 и Лео Нойгебауэр с 5560.

Метание диска

Эрм с третьей попытки метнул диск на 46,29 метра, что почти на два метра лучше, чем тогда, когда он установил личный рекорд на чемпионате Европы в Риме. Дополнительные очки заработал и Ыйглане, метнувший на 43,39. Тилга – 50,13. После семи соревнований у Эрми 6233 очка, у Тилга 5989 очков и Ыйглане 5876 очков. Нойгебауэр, ставший лидером с 6500 очками, метнул на 53,33 метра. Следом идет Уорнер с 6428 очками и Скотхейм с 6326 очками.

Прыжки с шестом

Очки за первый день:

1. Лео Нойгебауэр (Германия) - (6500)

2. Дамиан Уорнер (Канада) (6428)

3. Сандер Скотхейм (Норвегия) - 6326

4. Линдон Виктор (Гренада) - 6311

7. Йоханнес Эрм (6233) желтая карточка

13. Карел Тилга (5989)

15. Яанек Ыйглане (5876)

Расписание (суббота, 3 августа):

14.40 Прыжки с шестом

20.10 Метание копья группа А

21.10 Метание копья группа Б

22.45 Бег на 1500 м

Первый день соревнований по десятиборью

Бег на 100 метров

Яанек Ыйглане занял в общем зачете 18-е место и повторил свой личный рекорд (10,89). Тилга стал 20-м (11,01). Йоханнес Эрм пробежал 10-м, преодолев дистанцию за 10.64.

Прыжки в длину

Эрм прыгнул на 7,66 м, Ыйглане - 7,25 и Тилга - 7,16. Только Ыйглане может быть более или менее доволен своим результатом.

Эрм оказался на восьмом месте после двух этапов с 1917 очками, Ыиглане - 17-м с 1759 очками, а Тилга - 20-м с 1710 очками.

Толкание ядра

После трех дисциплин Эрм занимает девятое место с 2683 очками, Тилга поднялся на 14-е место с 2554 очками, а Ыйглане находится на 18-й позиции с 2523 очками.