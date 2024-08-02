СЕГОДНЯ | Десятиборье на ОИ-2024: после трех дисциплин Эрм держится в топ-10
В пятницу утром на Олимпийских играх в Париже в борьбу за медали вступят десятиборцы. Эстонию на этих соревнованиях будут представлять сразу три спортсмена.
Бег на 100 метров
Яанек Ыйглане занял в общем зачете 18-е место и повторил свой личный рекорд (10,89). Тилга стал 20-м (11,01). Йоханнес Эрм пробежал 10-м, преодолев дистанцию за 10.64.
Прыжки в длину
Эрм прыгнул на 7,66 м, Ыйглане - 7,25 и Тилга - 7,16. Только Ыйглане может быть более или менее доволен своим результатом.
Эрм оказался на восьмом месте после двух этапов с 1917 очками, Ыиглане - 17-м с 1759 очками, а Тилга - 20-м с 1710 очками.
Толкание ядра
После трех дисциплин Эрм занимает девятое место с 2683 очками, Тилга поднялся на 14-е место с 2554 очками, а Ыйглане находится на 18-й позиции с 2523 очками.
Тилга (15,88) стал единственным эстонцем, набравшим в этой дисциплине плюсовые баллы по сравнению со своим рекордным графиком. Результат Эрма составил 14,61, а Ыйглане - 14,58. После трех соревнований лидером стал немец Нойгебауэр с 2876 очками.
Очки:
1. Лео Нойгебауэр (Германия) - 2876 очков
9. Йоханнес Эрм (2683 очка)
14. Карел Тилга (2554)
18. Яанек Ыйглане (2523)
Топ-10 после трех дисциплин:
Расписание на пятницу:
11.05 - бег на 100 метров
11.55 - Прыжки в длину
13.15 - толкание ядра
19.00 - Прыжки в высоту
21.50 - бег на 400 метров
До соревнований:
В Париже за медали поборются сильнейшие десятиборцы мира, за исключением рекордсмена мира Кевина Майера и действующего чемпиона мира Пирса Лепажа. 32-летний Майер, от которого ожидали выступления перед родной публикой, был вынужден сняться с соревнований четыре недели назад из-за травмы подколенного сухожилия. Канадский спортсмен Лепаж пропустит соревнования из-за травмы спины.
Главные фавориты - лидер сезона Лео Нейгебауэр (Германия, 8961 очко), олимпийский чемпион Токио Дамиан Уорнер (Канада) и пуэрториканский десятиборец Айден Оуэнс-Делерме, обладающий большим потенциалом. В этот список можно добавить и действующего чемпиона Европы Йоханнеса Эрма, который в июне в Риме набрал 8764 очка - второй результат в истории Эстонии.
Также Эстонию будут представлять Карел Тилга и Яанек Ыйглане, которые были травмированы, поэтому спортсмены не в лучшей форме. Однако в случае идеальной конкуренции Тилга мог бы участвовать в медальной гонке, а Ыйглане мог бы претендовать на место среди шести или восьми лучших. Главное, чтобы их организм смог это выдержать.
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