Скончался бывший пастор Александровской церкви в Нарве Виллу Юрьо

Виллу Юрьо родился 12 ноября 1950 года в Тюри, пишет новостной портал ERR.ee. В 1975 году он окончил Институт теологии Эстонской евангелическо-лютеранской церкви, а затем работал церковным учителем и священнослужителем.

С 1 июля 2000 года по 4 ноября 2014 года Юрьо служил пастором Нарвского Александровского лютеранского прихода, а также представителем синода Вируской епархии.

Во время работы в Нарве он также организовывал фестивали рождественской музыки.

В 1990-1991 годах Юрьо был членом Верховного Совета Эстонской ССР и Президиума Верховного Совета, в 1990-1992 годах - членом Верховного Совета Эстонской Республики.

В разные годы был членом Христианско-демократического союза Эстонии, партии Isamaliit и Центристской партии.

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