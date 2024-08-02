Новое мобильное приложение для удаленного перевода расширяет возможности общения для людей с нарушением слуха

„Благодаря приложению люди с нарушением слуха теперь могут получить услугу профессионального сурдопереводчика всего одним нажатием. Это упрощает общение в разных жизненных ситуациях, - говорит министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Сегодня, когда количество сурдопереводчиков ограничено, запуск инновационного решения является необходимым шагом для оказания этой услуги. Отрадно, что предложение, поступившее почти три года назад от Эстонского общества глухих, к сегодняшнему дню дошло до реализации в сотрудничестве между Департаментом социального страхования и чешским разработчиком DeafCom“.

Услуга удаленного перевода была запущена в Эстонии в 2018 году. Тогда Центр профессиональной реабилитации Астангу подготовил сурдопереводчиков для ее оказания. В октябре того же года в рамках конкурса госпоставки были найдены два поставщика услуги, которые помогали людям по Skype. С 2019 года услуги перевода, в том числе удаленного и письменного, а также их развитие взял на себя Департамент социального страхования.

„В Эстонии есть около 1300-1500 людей с родным сурдоязыком, которым это приложение может помочь. Новое решение включает в себя и новые возможности. Если раньше общение можно было инициировать только со стороны самого человека с нарушением слуха, то теперь ему может перезвонить обратно врач, социальный работник или чиновник. Пользователь приложения видит, сколько человек стоит в очереди за услугой, а в рабочее время может в экстренной ситуации сделать срочный звонок или забронировать переводчика для важной встречи“, - поясняет гендиректор Департамента социального страхования Марет Марипуу.

Услуга удаленного перевода дает возможность человеку с нарушением слуха общаться с переводчиком по видеосвязи, когда слышащий подключается к звонку по телефону.