АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: В бой вступают наши десятиборцы. Чем удивят Эрм, Тилга и Ыйглане?
2 августа будут разыграны 23 комплекта медалей в 14 видах спорта – стрельбе, прыжках в воду, академической гребле, теннисе, прыжках на батуте, конном спорте, бадминтоне, парусном спорте, стрельбе из лука, дзюдо, плавании, фехтовании, легкой атлетике и велоспорте-ВМХ.
Стартует стадионная часть соревнований по легкой атлетике. В „королеве спорта“ 2 августа будет разыгран всего один комплект наград – в беге на 10 000 метров у мужчин. Действующим чемпионом мира и обладателем мирового рекорда в этом виде является Джошуа Чептегей из Уганды. Но вовсе не факт, что именно он будет главным фаворитом финального забега – лучший результат в нынешнем сезоне среди его участников имеют стайеры из Эфиопии Юмиф Кежелча и Бериху Арегави. Из других видов дня стоит выделить квалификационную секцию в прыжках в высоту у женщин, где в сектор выйдет новая рекордсменка мира Ярослава Магучих из Украины.
Следим за эстонскими спортсменами
Однако настоящим праздником для эстонцев станет участие в соревнованиях десятиборцев Йоханнеса Эрма, Карела Тилга и Янека Ыйглане. Десятиборцы начнут соревнования со стометровки, которая начнется в 11.05. Эстония станет третьей страной, которую представят три десятиборца, наряду с Германией и США.
10.30 – Мужчины. Скит. Квалификация (Юриссон)
11.05 – десятиборье, 100 м (Эрм, Тилга, Ыйглане)
11.55 – десятиборье, прыжки в длину (Эрм, Тилга, Ыйглане)
13.00 – парусный спорт, ILCA 7 (Раммо)
13.15 – десятиборье, толкание ядра (Эрм, Тилга, Ыйглане)
19.00 – десятиборье, прыжки в высоту (Эрм, Тилга, Ыйглане)
21.50 – десятиборье, 400 м (Эрм, Тилга, Ыйглане)
Обладатели трех комплектов медалей определятся в соревнованиях по плаванию – на дистанциях 50 метров вольным стилем и 200 метров комплексом у мужчин, а также на 200 метров на спине у женщин. Наибольшее внимание привлекает финал мужчин в комплексном плавании, где свою четвертую золотую медаль Игр-2024 в Париже может завоевать француз Леон Маршан. Самая стремительная в плавании дистанция – 50 метров вольным стилем – является и самой непредсказуемой. В состоявшейся накануне квалификации лучшее время на ней показал австралиец Кэмерон Макивой (21,32). В единственном женском финале дня хорошие шансы пополнить свою коллекцию олимпийских наград есть у рекордсменки мира и чемпионки Игр-2020 в Токио на этой дистанции Кайли Маккиоун, также представляющей Австралию.
Именно 2 августа – единственный соревновательный день на олимпийском турнире по прыжкам на батуте, в который определятся победители и призеры в индивидуальных прыжках у мужчин и женщин. В женском турнире одной из претенденток на медали является обладательница Кубка мира нынешнего сезона в общем зачете Анжела Бладцева (AIN).
Последние индивидуальные комплекты наград разыграют дзюдоисты – в весовых категориях свыше 78 килограммов у женщин и свыше 100 килограммов у мужчин. С особым интересом ожидается появление в этот день на татами одной из главных звезд не только соревнований по дзюдо, но и всех Олимпийских игр в Париже – легендарного француза Тедди Ринера, который может завоевать уже свою четвертую золотую олимпийскую медаль.
Традиционно насыщенным будет соревновательный день в игровых видах спорта. В мужском футбольном турнире будут сыграны четвертьфиналы, центральным из которых станет встреча команд Франции и Аргентины. Для четырех чемпионов мира в составе южноамериканской команды это станет своеобразным воспоминанием о финале победного турнира против французов – особенно для непосредственных участников того матча Хулиана Альвареса и Николаса Отаменди. В других четвертьфиналах сыграют: Египет – Парагвай, Марокко – США и Испания – Япония.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.
Все об Олимпиаде - новости, расписание, медали, результаты.