АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: В бой вступают наши десятиборцы. Чем удивят Эрм, Тилга и Ыйглане?

Стартует стадионная часть соревнований по легкой атлетике. В „королеве спорта“ 2 августа будет разыгран всего один комплект наград – в беге на 10 000 метров у мужчин. Действующим чемпионом мира и обладателем мирового рекорда в этом виде является Джошуа Чептегей из Уганды. Но вовсе не факт, что именно он будет главным фаворитом финального забега – лучший результат в нынешнем сезоне среди его участников имеют стайеры из Эфиопии Юмиф Кежелча и Бериху Арегави. Из других видов дня стоит выделить квалификационную секцию в прыжках в высоту у женщин, где в сектор выйдет новая рекордсменка мира Ярослава Магучих из Украины.

Следим за эстонскими спортсменами

Однако настоящим праздником для эстонцев станет участие в соревнованиях десятиборцев Йоханнеса Эрма, Карела Тилга и Янека Ыйглане. Десятиборцы начнут соревнования со стометровки, которая начнется в 11.05. Эстония станет третьей страной, которую представят три десятиборца, наряду с Германией и США.

10.30 – Мужчины. Скит. Квалификация (Юриссон)

11.05 – десятиборье, 100 м (Эрм, Тилга, Ыйглане)

11.55 – десятиборье, прыжки в длину (Эрм, Тилга, Ыйглане)

13.00 – парусный спорт, ILCA 7 (Раммо)

13.15 – десятиборье, толкание ядра (Эрм, Тилга, Ыйглане)

19.00 – десятиборье, прыжки в высоту (Эрм, Тилга, Ыйглане)

21.50 – десятиборье, 400 м (Эрм, Тилга, Ыйглане)