ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (890-й день) | Состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией и США. Зеленский пообещал некоторые „кадровые решения“ на правительственном уровне

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в ночь на 1 августа получил ранения в результате падения российского беспилотника возле жилого дома политика на окраине Киева, сообщило украинское издание Oboz.ua со ссылкой на источники. По данным издания, беспилотник „Шахед“ взорвался в пяти метрах от входной двери, дом получил повреждения. Источники утверждают, что Пономарев „получил многочисленные осколочные ранения, однако его жизни ничего не угрожает“. Сам Илья Пономарев заявил, что пережил „пятую попытку нападения“.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не знают, в чем состоит мирный план кандидата в президенты США Дональда Трампа по Украине, но хотели бы его получить.

В результате ночных обстрелов Харьковской области погиб один человек. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов рассказал, что российские войска обстреляли село Новоосиново, там погиб мужчина. Повреждены гараж, автомобиль, два частных дома. Под обстрел также попал город Изюм, там пострадала 58-летняя женщина.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что учреждения культуры спорта и дополнительного образование в Белгороде возобновят работу — „с соблюдением всех тех мер безопасности, которые мы с вами сформировали за последние два с половиной года, и с письменного согласия родителей“.

Зеленский: армия РФ уже не сможет взять Харьков, но ВСУ смогли укомплектовать только 3 бригады из 14 Президент Украины Владимир Зеленский заявил французским журналистам, что Вооруженным силам страны удалось укомплектовать западным оружием только три бригады из запланированных 14, именно этим объяснил последние успехи российских военных на фронте. Видеозапись интервью Зеленского сотрудникам французских СМИ опубликована в YouTube-канале президента. Украинский лидер дал понять, что обещанное ВСУ оружие поступает медленно, и его не хватает для комплектации соединений, необходимых для сопротивления российской армии.

Россия провела масштабный обмен заключенными с США и другими западными странами. Операция состоялась в аэропорту Анкары при посредничестве турецкой разведки. В Россию вернулись раскрытые на Западе агенты спецслужб: Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок. В ответ Кремль выдал политзаключенных, в том числе осужденных по статьям о военной цензуры, введенной после российского вторжения в Украину. Это Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Андрей Пивоваров, Олег Орлов, Саша Скочиленко, Вадим Останин, Демури Воронин, Кевин Лик. Также освобождены Патрик Шебель, Герман Мойжес, граждане США Эван Гершкович, Алсу Курмашева, Пол Уилан. Беларусь выдала гражданина Германии Рико Кригера.

Владимир Зеленский пообещал некоторые „кадровые решения“ на правительственном уровне. „Провел сегодня совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем по восстановлению. В частности, по результатам поездки в Харьков, Полтавскую область, Волынь и Ровно и проведенных совещаний. Это касается и достройки объектов, и ключевых приоритетов восстановления, а также людей, способных обеспечивать полную реализацию государственных задач. На правительственном уровне готовятся кадровые решения, а также дополнительные решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах не онлайн, а нормально — чтобы была нормальная школьная жизнь настолько, насколько это сейчас, во время войны, возможно“, — заявил президент Украины в традиционном вечернем обращении к нации.

Генштаб ВСУ рассмотрел предложения по изменению порядка призыва, согласно которым командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных без участия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). В военном ведомстве полагают, что внедрение этих изменений позволит: упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации; а командирам воинских частей позволит подобрать и призвать на военную службу личный состав, который мотивирован для защиты Украины.