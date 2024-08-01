ОИ-2024 | Раммо во второй гонке пришел шестым, Пууста идет на 17-ом месте

Раммо стартовал в классе ILCA 7 в четверг среди 43 мужчин. В первой гонке он занял 34-е место, но во второй гонке был уже шестым. По итогам первого дня соревнований эстонец находится на 21-м месте с 40 очками.

В классе ILCA 7 в течение пяти соревновательных дней проходят по две гонки. На вторник запланирована гонка за медали, чтобы там выйти на старт, нужно попасть в десятку лучших после десяти основных гонок.

На последних трех Олимпиадах в ILCA 7 побеждали австралийские яхтсмены: в 2012 году – Том Слингсби, через четыре года Том Бертон и в Токио – Мэтью Уирн. Последний из них после двух гонок в Париже занимает второе место с 14 баллами, лидирует перуанский яхтсмен Стефано Пескьера с семью баллами. На 20-м месте – бронзовый призер Токио Херман Томасгаард.

Для виндсерфера Ингрид Пууста Олимпийские игры подходят к концу. Эстонка, занимавшая после седьмой гонки 13-е место, в первую десятку больше не попадала.

Со 147 очками Пууста находится на 17-м месте после 13 гонок. Только десять лучших выйдут в четвертьфинал.

Британка Эмма Уилсон возглавляет общую таблицу с 15 очками. Она выиграла восемь из 13 проведенных на данный момент гонок. На счету израильской виндсерферши Шарон Кантор, идущей на втором месте, 38 очков.

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