Леонид Волков: „Это тот самый обмен, в рамках которого должен был выйти на свободу Навальный“

В феврале председатель Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих говорила , что Навального планировалось обменять на Вадима Красикова — предполагаемого офицера ФСБ, отбывавшего пожизненный срок в Германии. По ее словам, президент России Владимир Путин в итоге принял решение убить политика, поскольку не хотел видеть его на свободе.

„Сегодня мы радуемся освобождению политзеков, путинских заложников, страдавших в путинском ГУЛАГе. Мы скоро сможем обнять Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, Илью Яшина и Вадима Останина, и многих других. Это правильный и честный повод для радости (к тому же когда их так мало), — написал Волков. — Но это все равно будет радость со слезами на глазах. „Обмен Навального“ в итоге состоялся. Но без Навального. Это очень больно“.