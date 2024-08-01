ОИ-2024 | Боксерша снялась с боя против провалившей гендерный тест соперницы

Карини пропустила несколько ударов и попросила остановить бой. Технический директор сборной Италии по боксу Эмануэле Ренцини сказал ей, что еще есть время подумать, и переспросил, не хочет ли она продолжить поединок. Спортсменка отрицательно покачала головой.

При объявлении победителя Карини отказалась пожать Хелиф руку, а затем опустилась посреди ринга на колени и заплакала. Сойдя с ринга, итальянка несколько раз повторила фразу: „Это несправедливо“.

„Я вышла на ринг, выполнила свой долг как боксера, пыталась бороться независимо от споров или чего-то еще. Это была моя Олимпиада, я хотела выиграть. После второго удара в нос я перестала дышать“, — рассказала Карини.

25-летняя Иман Хелиф выступала на Олимпийских играх в Токио и стала серебряным призером чемпионата мира по боксу 2022 года. Накануне финала ЧМ-2023 Хелиф отстранили после теста на гендерное соответствие. Его результаты официально не раскрывались, но Insidethegames писал, что причиной стал повышенный уровень тестостерона.

Международная ассоциация бокса (IBA, ныне лишена международного признания) тогда заявила, что Хелиф имела конкурентные преимущества перед другими женщинами — участницами турнира. По той же причине от участия в чемпионате отстранили и Линь Юйтин из Тайбэя.

Глава IBA Умар Кремлев говорил, что у нескольких участниц ЧМ-2023 нашли ХY-хромосомы.

На этой неделе МОК объявил, что признал Иман Хелиф и Линь Юйтин женщинами и разрешил им участвовать в летней Олимпиаде в Париже.

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