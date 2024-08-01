Квалификация Лиги конференций: „Левадия“ попрощалась с турниром, а „Пайде“ разгромил исландцев

„Левадия“ - „Осиека“ 0:1 (счет первого матча 1:5)

„Левадия“, которая проиграла в первом матче со счетом 1:5, контролировала игру по ходу всего первого тайма, нанесла 9 ударов по воротам и заработала 6 угловых, но забить так и не смогла. В середине первого тайма Айнсалу отдал хорошую передачу в штрафную на Яковлева, удар которого был заблокирован Андре Дуарте.

Гости лучше начали второй тайм, а на 64 минуте вышли вперед. Тур небрежно отдал пас в полузащиту, и гости парой быстрых передач нашли Петара Пушича, у которого было много свободного пространства. Он вошел в штрафную и отправил мяч в ворота.

„Левадия“ проиграла по сумме двух встреч со счетом 1:6 и завершила свое выступление в еврокубке. Хорватская команда „Осиека“ вышла в третий отборочный раунд, где скорее всего, встретится с командой „Зиря“ (Азербайджан), которая в первом матче разгромила „ДАК 1904“ (Словакия) со счетом 4:0.

„Пайде“ -“Стьярнан“ 4:0 (счет первого матча 1:2)

На протяжении всего первого тайма шла упорная борьба, а шансы для взятия ворот были у обеих команд. Однако первыми забили хозяева. На 30-й минуте Дэниел Лутс сделал прострел вдоль ворот, который замкнул Хенрик Оямаа.

В начале второго тайма защитник исландского клуба отдал пас своему вратарь, но мяч перехватил Сисей. Легионер „Пайде“ вошел в штрафную и отдал пас на Роби Саарма, который удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте Сисей подкараулил ошибку защитников и переправил мяч в ворота. На 85-у минуте Лиландер красивым ударом со штрафного довела счет до разгромного.

Городская команда „Пайде“ обыграла по сумме двух встреч исландский „Стьярнан“ со счетом 5:2. В следующим раунде эстонский клуб сыграет с победителем пары „Дюделанж“ (Люксембург) - „Хэкен“ (Швеция). Первый матч шведская команда выиграла в гостях 6:2.

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