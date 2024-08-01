СЕЙЧАС | Смогут ли „Левадия“ и „Пайде“ совершить камбэк и пройти в третий отборочный раунд Лиги конференций УЕФА?

„Левадия“ - „Осиека“ (счет первого матча 1:5)

„Пайде“ -“Стьярнан“ (счет первого матча 1:2)

Начало в 19:30, Soccernet

До матча:

„Левадия“ - „Осиека“ (счет первого матча 1:5)

Начало в 19:00, Soccernet

В первом матче „Левадия“ повела в счете уже на восьмой минуте, но затем допустила слишком много простых ошибок, проиграв со счетом 1:5.

Обзор первого матча:

„Мы знаем, что нам будет очень сложно, но в жизни нет ничего невозможного. Важно, чтобы мы сыграли хорошо“, — сказал главный тренер „Левадии“ Курро Торрес на предматчевой пресс-конференции.

„Не думаю, что в ответной встрече произойдут какие-то серьезные изменения. В „Левадии“ мы всегда играем по одному и тому же плану. В зависимости от соперника мы можем больше обороняться или больше атаковать, но наша основная идея всегда остается неизменной. Мы просто должны уметь делать шаг вперед, прибавлять. „Осиека“ - очень сильная и качественная команда. Это будет хорошая проверка для нас, чтобы показать более равную игру и результат“, — объяснил Курро Торрес.

Победитель этой пары, скорее всего, встретится в третьем отборочном раунде Лиги конференций с командой „Зиря“ (Азербайджан), которая в первом матче разгромила „ДАК 1904“ (Словакия) со счетом 4:0.

„Пайде“ -“Стьярнан“ (счет первого матча 1:2)

Начало в 19:30, Soccernet

В первом матче, который состоялся в Исландии на прошлой неделе, футболисты „Пайде“ пропустили в середине первого тайма, и счет сравнялся в начале второй половины матча. Однако хозяева все равно одержали победу со счетом 2:1.

Обзор первого матча:

„Настроение хорошее, как и всегда перед евроматчем“, — сказал Стойкович Soccernet по телефону. „Я вижу, что все взволнованы и с нетерпением ждут игры. За день до игры мы проведем последнюю тренировку, окончательно отшлифуем тактику и будем готовы“.

Если „Пайде“ обыграет по сумме двух поединков исландский „Стьярнан“, то в следующим раунде сыграет с победителем пары „Дюделанж“ (Люксембург) - „Хэкен“ (Швеция). Первый матч шведская команда выиграла в гостях 6:2.

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