СЕЙЧАС | Смогут ли „Левадия“ и „Пайде“ совершить камбэк и пройти в третий отборочный раунд Лиги конференций УЕФА?(1)
Сегодня свои ответные матчи во втором отборочном раунде Лиги конференций проведут два эстонских клуба. Таллиннская „Левадия“ сыграет дома с хорватским клубом „Осиека“, а городская команда „Пайде“ в Пярну встретится с исландским клубом „Стьярнан“.
„Левадия“ - „Осиека“ (счет первого матча 1:5)
„Пайде“ -“Стьярнан“ (счет первого матча 1:2)
Начало в 19:30, Soccernet
До матча:
„Левадия“ - „Осиека“ (счет первого матча 1:5)
Начало в 19:00, Soccernet
В первом матче „Левадия“ повела в счете уже на восьмой минуте, но затем допустила слишком много простых ошибок, проиграв со счетом 1:5.
Обзор первого матча:
„Мы знаем, что нам будет очень сложно, но в жизни нет ничего невозможного. Важно, чтобы мы сыграли хорошо“, — сказал главный тренер „Левадии“ Курро Торрес на предматчевой пресс-конференции.
„Не думаю, что в ответной встрече произойдут какие-то серьезные изменения. В „Левадии“ мы всегда играем по одному и тому же плану. В зависимости от соперника мы можем больше обороняться или больше атаковать, но наша основная идея всегда остается неизменной. Мы просто должны уметь делать шаг вперед, прибавлять. „Осиека“ - очень сильная и качественная команда. Это будет хорошая проверка для нас, чтобы показать более равную игру и результат“, — объяснил Курро Торрес.
Победитель этой пары, скорее всего, встретится в третьем отборочном раунде Лиги конференций с командой „Зиря“ (Азербайджан), которая в первом матче разгромила „ДАК 1904“ (Словакия) со счетом 4:0.
„Пайде“ -“Стьярнан“ (счет первого матча 1:2)
Начало в 19:30, Soccernet
В первом матче, который состоялся в Исландии на прошлой неделе, футболисты „Пайде“ пропустили в середине первого тайма, и счет сравнялся в начале второй половины матча. Однако хозяева все равно одержали победу со счетом 2:1.
Обзор первого матча:
„Настроение хорошее, как и всегда перед евроматчем“, — сказал Стойкович Soccernet по телефону. „Я вижу, что все взволнованы и с нетерпением ждут игры. За день до игры мы проведем последнюю тренировку, окончательно отшлифуем тактику и будем готовы“.
Если „Пайде“ обыграет по сумме двух поединков исландский „Стьярнан“, то в следующим раунде сыграет с победителем пары „Дюделанж“ (Люксембург) - „Хэкен“ (Швеция). Первый матч шведская команда выиграла в гостях 6:2.
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