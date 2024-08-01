Россия освободила американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана в рамках обмена заключенным

Оба в России обвинялись в шпионаже. Гершкович и Уилан уже направляются к точкам обмена за пределами РФ.

По информации агентства, в рамках сделки США и их союзники передадут России заключенных, которые находятся в западных тюрьмах.

Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что Эван Гершкович может вернуться в США 1 августа.

Сейчас самолеты США и России летят для обмена в Анкару, они встретятся там около 16:00, пишут Важные истории.

Гершковича задержали в марте 2023 года, когда он работал над материалом об „Уралвагонзаводе“, крупнейшем производителем танков в РФ. Его обвинили в шпионаже и приговорили к 16 годам заключения.

В интервью Такеру Карлсону Владимир Путин прямо заявлял, что Гершкович нужен России для обмена на киллера ФСБ Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок за убийство в Германии. Адвокат Красикова Роберт Унгер не ответил на вопросы „Важных историй“ об обмене.

Бывший морпех США Пол Уилан задержан в 2018 году в московской гостинице „Метрополь“ при получении флешки от российского силовика. Его обвинили в шпионаже и в 2020 году приговорили к 16 годам заключения.

Ранее несколько заключенных иностранцев и россиян были этапированы из учреждений ФСИН в неизвестном направлении. Среди них — оппозиционеры Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (у последнего есть паспорт Великобритании), художница Саша Скочиленко (осуждена за переклейку ценников в супермаркете на антивоенные надписи), 19-летний политзек Кевин Лик (гражданин ФРГ, осужден якобы за фотографирование российских военных в Майкопе), координаторы штабов Навального Ксения Фадеева и Лилия Чанышева, сооснователь „Мемориала“ Олег Орлов и другие. Также в Беларуси был приговорен к расстрелу и сразу помилован гражданин ФРГ Рико Кригер. Moscow Times утверждает, что всего Россия может отдать Западу 20-30 политзеков.